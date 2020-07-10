دراسة ألمانية.. «كورونا» وراء زيادة المشكلات النفسية لدى الأطفال

المصدر:
  • هامبورغ - د. ب. أ
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كشفت دراسة حديثة أن أزمة جائحة كورونا تسببت في تدهور نوعية الحياة والصحة النفسية لكثير من الأطفال والمراهقين في ألمانيا.
وقالت المشرفة على ما يسمى بدراسة «كوبسي» للمستشفى الجامعي «هامبورغ-إبندورف»، أولريكه رافنس-زيبرر، اليوم الجمعة إن الأكثر تضررا هم الأطفال المنحدرين من عائلات أضعف اجتماعيا.

وأضافت زيبرر: «معظم الأطفال والمراهقين يشعرون بالعبء، وكثيرا ما يساورهم القلق، ويراعون على نحو أقل صحتهم، ويشكون كثيرا من الخلافات داخل الأسرة».

وذكرت زيبرر أن العلاقة بالأصدقاء تضررت لدى نحو 50% من الأطفال بسبب غياب التواصل الجسدي.

وقام علماء المستشفى الجامعي باستطلاع آراء أكثر من ألف طفل ومراهق تتراوح أعمارهم بين 11 و 17 عاما وأكثر من 1500 من الآباء عبر الإنترنت خلال الفترة 26 مايو حتى 10 يونيو الماضي.

وتعتبر هذه الدراسة الأولى من نوعها على مستوى ألمانيا، بحسب بيانات المستشفى الجامعي.

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