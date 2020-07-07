يبدو وكأنه سيصطدم بالأرض.. "المذنب العملاق" يظهر في سماء العرب

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "ذي صن"

نشرت وكالة "ناسا" صورة مذهلة عن مذنب عملاق يبدو وكأنه يصطدم بالأرض. ولكن لحسن الطالع فإن المذنب الذي يحمل اسم "نيووايز" في مسار يتجاوز الأرض حاليا وأصبح مرئيا بصورة أفضل يعد اقترابه منها.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس قسم الأهلة في دائرة الإفتاء العام في الأردن، الفلكي عماد مجاهد، قال إنه رصد في سماء الأردن، فجر اليوم الثلاثاء، مذنب "نيووايز"، مشيراً إلى أنه يظهر أيضا في جميع الدول العربية والعالم.

وقالت وكالة "ناسا": "أصبح المذنب مرئيا للعين المجردة بصورة مفاجئة" وأضافت "تم اكتشاف المذنب نيوايز في نهاية شهر مارس وكان يبدو بقعة براقة عندما وصل إلى أقرب نقطة من الشمس داخل مدار كوكب عطارد في نهاية الأسبوع الماضي. ورغم اقترابه من الشمس إلا أن هذا المذنب المشكل من كتلة ضخمة من الجليد لم يذب حتى الان وهو يقترب من الأرض في مساره في رحلته الطويلة الى خارج المجموعة الشمسية".

وكانت ناسا قد نشرت صورة المذنب باعتباره صورتها الفلكية لهذا اليوم. وتمكن المصور اللبناني مارون حبيب من التقاط صورة للمذنب عندما أصبح مرئياً من لبنان قبل يومين وقبل بزوغ الشمس.

ومن المقرر أن يصل إلى أقرب نقطة من الأرض في 23 يوليو، وسيكون مرئياً من المنطقة الشمالية للكرة الأرضية هذا الشهر، وخاصة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال كثيرون إنهم شاهدوا المذنب نيوايز بالعين المجردة ولكن استخدام المنظار سيجعل الرؤية أفضل. ويقال إنه مرئي من خطوط العرض الوسطى للكرة الأرضية قبل بزوغ الشمس وبعد غيابها. وفي منتصف شهر يوليو قد يكون مرئيا طيلة الليل.

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