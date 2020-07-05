بريطانيا تقترب من شراء لقاح «كوفيد-19» مقابل «624 مليون دولار»

المصدر: لندن - رويترز

ذكرت صحيفة صنداي تايمز أن بريطانيا اقتربت من التوصل إلى صفقة بقيمة 500 مليون جنيه استرليني (624 مليون دولار) مع شركتي سانوفي وجلاكسو سميثكلاين للحصول على 60 مليون جرعة من لقاح محتمل تطوره الشركتان للوقاية من كوفيد-19.

وأضافت الصحيفة أن بريطانيا تبحث خيار شراء اللقاح إذا ثبتت فاعليته في تجارب على البشر من المقرر أن تبدأ في سبتمبر.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من سانوفي على التقرير في حين أحجم متحدث باسم جلاكسو سميثكلاين عن التعليق.

وقالت متحدثة باسم وزارة الأعمال البريطانية التي تتولى مسألة إمداد بريطانيا باللقاحات المحتملة لكوفيد-19، إن المحادثات جارية مع أطراف مختلفة للحصول على اللقاح، لكنها لم تؤكد ما إذا كانت تشمل مشروع سانوفي وجلاكسو سميثكلاين.

وأضافت «فريق العمل المعني باللقاحات في الحكومة منهمك في تعامل نشط مع مجموعة كبيرة من الشركات في المملكة المتحدة والخارج للتفاوض على الحصول على لقاحات».

وأضافت «الإعلان الملائم عن هذه الترتيبات سيتم عند إتمام وتوقيع الاتفاقات مع أي من هذه الشركات».

وتعمل سانوفي على لقاحين محتملين لكوفيد-19، يستخدم أحدهما عقارا مساعدا تنتجه جلاكسو سميثكلاين لتعزيز فعاليته.

والإطار الزمني للتجارب السريرية للشركة متأخر مقارنة بشركة مودرنا وجامعة أوكسفورد بالتعاون مع أسترا زينيكا وتحالف بيو إن تك وفايزر، التي احتلت مشروعاتها العناوين الرئيسة للصحف لانتقالها إلى إجراء تجارب على البشر في وقت قريب ربما في مارس.

وقالت سانوفي وجلاكسو سميثكلاين إنهما تعطيان الأولوية للجودة على السرعة في تطوير لقاح.

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