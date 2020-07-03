ميركل تظهر لأول مرة مرتدية كمامة

المصدر: برلين - د. ب. أ

ظهرت ميركل لأول مرة في صورة رسمية وهي مرتدية كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتظهر ميركل في الصورة مرتدية كمامة سوداء تحمل شعار الرئاسة الألمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي، ويقف بجوارها رئيس حكومة ولاية سكسونيا-أنهالت، راينر هاسلوف، الذي كان مرتديا أيضا كمامة تحمل شعار ولايته.

وتم التقاط الصورة مساء أمس الخميس خلال المحادثات التمهيدية للولايات التي يقودها التحالف المسيحي، المنتمية إليه ميركل، قبل بدء انعقاد مجلس الولايات (بوندسرات) اليوم في تمثيل ولاية ميكلنبورغ - فوربومرن في برلين.

وكانت ميركل قدمت مؤخرا ردا بسيطا وعمليا على سؤال حول السبب في عدم ارتدائها للكمامة رغم أنها معروفة بأنها تروج لها كوسيلة لمكافحة أزمة كورونا.

وفي مؤتمر صحافي عقدته ميركل مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وجهت صحافية مساء يوم الاثنين الماضي سؤالا إلى المستشارة الألمانية حول السبب في عدم رؤيتها أبدا ترتدي الكمامة، وأجابت ميركل مبتسمة: «عندما ألتزم بقواعد التباعد، فلا أحتاج لأن أضع الكمامة، وعندما لا ألتزم بالتباعد، على سبيل المثال عندما أذهب للتسوق، فإننا لا نلتقي على ما يبدو».

وأضافت ميركل:«عندئذ كان يمكن لكِ أن تشاهديني وأنا أرتدي الكمامة، لكنني لن أبوح لكِ بموعد ومكان ذهابي للتسوق».

وأكدت ميركل أنها تلتزم بطبيعة الحال بالتدابير التي أوصى بها معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض في الجائحة، وقالت:«هناك مناسبات أخرى سيكون من الممكن فيها رؤيتي وأنا أرتدي الكمامة بالتأكيد».

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