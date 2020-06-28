روسيا: مستعدون لتقديم لقاح ضد «كورونا» للسوق العالمية

المصدر: موسكو - د. ب. أ

ذكر وزير الصحة الروسي، ميخائيل موراشكو اليوم الأحد أن بلاده مستعدة لتقديم علاج ضد فيروس كورونا وأنظمة اختبار ولقاح للسوق العالمية، في ضوء مخاطر حدوث موجة ثانية من الإصابات بالفيروس، طبقا لما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء اليوم الأحد.

وقال الوزير أمام قمة الهدف العالمي: اتحدوا من أجل المستقبل «من الأيام الأولى، تقدم روسيا مساعدة لدول في أوروبا وأميركا وآسيا ومؤسسات دولية من بينها منظمة شنغهاي للتعاون والاتحاد الاقتصادي الأورو- آسيوي ومنظمة الصحة العالمية. وفي ضوء مخاطر الموجة الثانية للوباء، فإن روسيا مستعدة لأن تقدم للسوق العالمية وسائل العمل المباشر ضد الفيروس من بين ذلك علاج.. وأنظمة اختبار ولقاحات».

وتابع «روسيا مستعدة للحوار مع المنظمات الدولية والعامة» داعيا إلى تنسيق الأبحاث وتصنيع المنتجات الطبية. تطور روسيا وتنتج علاجا لمرض كوفيد-19 وأنظمة اختبار التشخيص. هذا سمح لنا بالحيلولة دون حدوث نقص وسيناريو مثير للوباء«.

وتنص مبادرة«الهدف العالمي: اتحدوا من أجل المستقبل»على تمويل شركات الأدوية الرئيسة متعددة الجنسيات التي تطور لقاحات، من خلال أموال يتم جمعها في الحدث ودعم توجهات غربية حول مواجهة الإصابات في الدول النامية. وتم بث المؤتمر الذي استمر ساعتين من خلال منصات الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وشمل رؤساء دول وحكومات.

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