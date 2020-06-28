جونسون يخضع البريطانيين لحملة «تخسيس» لمكافحة «كورونا»

المصدر: ترجمة عوض خيري - عن التايمز اللندنية

يخطط رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لـ«تخسيس» شعبه بعد أن ازداد أفراده سمنة، ويسعى لوضع نظام غذائي لهم، بما في ذلك الاستخدام الواسع لجراحة السمنة، وذلك لتفادي تأثير موجة ثانية محتملة من فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يضع رئيس الوزراء، الذي يعمل أيضا على تنحيف نفسه، خططا الشهر المقبل تساعد على تقليص محيط الخصر وزيادة مستويات اللياقة البدنية، بعد أن شهد بنفسه مخاطر السمنة عندما أصيب بفيروس كورونا واقترب من موت محقق.

وقدمت وزارة الصحة سلسلة من الاقتراحات إلى رقم 10 داونينغ ستريت، تتضمن وصولاً أفضل إلى البرامج التي تتراوح بين برامج التمارين الأسرية والأكل الصحي إلى جراحات علاج البدانة، والتي تشمل أيضا تركيب عصابات المعدة.

وتشمل الإجراءات المحتملة الأخرى حظر العروض الترويجية، مثل عروض «اشتر واحدًا واحصل على آخر مجانًا» وعبوات غير محدودة للأطعمة والمشروبات غير الصحية، وصياغة تشريعات لتفويض وضع السعرات الحرارية للمطاعم والمقاهي والوجبات السريعة، وزيادة عدد الصالات الرياضية الخارجية.

ويقول أحد المطلعين في وزارة الصحة على الخطط: «تركز الخطط على أن تكون بريطانيا اكثر الأمم لياقة، وكما أثبت لنا الفيروس التاجي فإن مثل هذه الخطط سوف تنقذ الأرواح».

ويضيف «لقد بذل الناس جهودًا استثنائية للبقاء آمنين، بما في ذلك البقاء في المنزل خلال الأسابيع الـ 12 الماضية، لذا فإن تشجيعهم على تناول الطعام بشكل صحي، وممارسة المزيد من التمارين الرياضية لن يكون بهذه الصعوبة، ومن الواضح أن هذه هي فرصتنا لأنه إذا أراد الناس القيام بواجبهم في التغلب على هذا الفيروس، فإن فقدان الوزن سيكون أفضل شيء يمكنهم القيام به».

وتظهر الأبحاث أن السمنة تضاعف خطر الإصابة بكورونا ما يتطلب علاجا في المستشفى لهذا الفيروس، ومن المفهوم أن جونسون مقتنع بأن سبب إقامته في العناية المركزة في أبريل كان بسبب وزنه، الذي وصل 17½ حجر. الحجر يساوي 14 رطلا.

ويقول أحد مساعدي داونينغ ستريت إن جونسون «حريص للغاية» على اتخاذ نهج أكثر تدخلا، على الرغم من انتقاداته السابقة للدولة المربية ومعارضته السابقة لضريبة السكر.

وقال المصدر «لقد تغيرت أفكاره تماما بعد مرضه ويشهد الآن فوائد اتباع نهج أكثر نشاطا».

وفي مقابلة أذيعت اليوم، أعلن رئيس الوزراء بأنه أصبح، مثل الكلب من نوع بوتشر، وهو الكلب الذي يستخدم في الاعتناء بالأغنام، وانه لم يشعر أبدًا بأنه في حال افضل من الآن، وأظهر براعته عندما مارس تمارين ضغط في مكتبه في داونينغ ستريت.

كما أخبر صحيفة الديلي ميل أنه استأنف روتين تمارينه الرياضية التي يبدأها في الساعة 6:30 صباحًا كل يوم مع كلبه ديلن.

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