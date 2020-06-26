واشنطن: كوريا الشمالية أسوأ بلد يتاجر بالبشر وتبيع النساء بعمليات "زواج قسري"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

صنفت وزارة الخارجية الأميركية كوريا الشمالية كواحدة من أسوأ الدول المتاجرة بالبشرة للعام الثامن عشر على التوالي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن تقرير وزارة الخارجية السنوي حول الإتجار بالبشر أن حكومة كوريا الشمالية لم تحقق الحد الأدنى من معايير القضاء على الإتجار بالبشر ولم تبذل جهدا معتبرا للقيام بذلك، لتظل في الفئة الأدنى من نوعها "3".

وذكر التقرير أنه "خلال فترة التقرير، كانت هناك سياسة حكومية أو نمط يفرض العمل الجبري باستخدام تعبئة عدد كبير من البالغين والأطفال في معسكرات السجون كجزء من نظام راسخ للقمع السياسي، وفي مراكز التدريب العمالي ومن خلال فرض نظام العمل الجبري على العاملين الكوريين الشماليين بالخارج".

وأضاف "تستخدم عائدات العمل القسري الذي يتم برعاية حكومية لتمويل الوظائف الحكومية وغير هذا من الأنشطة غير المشروعة. ولم تظهر الحكومة أنها تبذل أي جهود لمعالجة الوضع".

وأوضح التقرير مجموعة من التفاصيل والانتهاكات المزعومة التي يعاني منها الكبار والأطفال ممن يجبرون على العمل في ظروف قاسية بالداخل والخارج.

وذكر التقرير أن "انتهاكات حقوق الإنسان الشديدة" في كوريا الشمالية كثفت الإتجار بالبشر في الصين المجاورة، حيث يعيش عدد كبير من اللاجئين الكوريين الشماليين بشكل غير شرعي.

ووفقا للتقرير يتم استغلال الكوريات الشماليات من قبل المتاجرين بهن أو يتم بيعهن لرجال صينيين في عمليات زواج قسرية.

وأطلقت وزارة الخارجية سلسلة من التوصيات التي تحث كوريا الشمالية على تطوير وضع الإتجار بالبشر، بما يشمل إنهاء استخدام ما يسمى العمل القسري تحت الرعاية الحكومية.

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