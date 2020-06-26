«الصحة العالمية» تكشف عن لقاح كورونا «الأكثر سبقا في العالم»

المصدر: جنيف - رويترز

قالت كبيرة علماء منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثان اليوم الجمعة إن لقاحا تطوره شركة أسترازينيكا للوقاية من كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا هو على الأرجح الأكثر سبقا في العالم وأكثر اللقاحات التي وصلت لمراحل متقدمة من التطوير.

وقالت سمية سواميناثان إن لقاحا تطوره شركة مودرنا ليس بعيدا أيضا عما توصلت إليه أسترازينيكا وذلك من بين أكثر من 200 لقاح مقترح دخلت 15 منها مرحلة التجارب السريرية.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية تجري محادثات مع عدة مصنعين صينيين من بينهم سينوفاك بشأن لقاحات محتملة.

ودعت سواميناثان في إفادة صحافية إلى التفكير في التعاون في تطوير لقاح لكوفيد-19 بطريقة مماثلة لتجربة (سوليداريتي) التي تنفذها المنظمة فيما يخص الأدوية.

يذكر أن المنظمة أفادت أن لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحا، كما أعلنت عن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص فيروس كورونا ولقاحاته وعلاجاته قالت إنها ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام القادم.

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