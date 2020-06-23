ثان دولة بعد بريطانيا تبدأ تجارب مصل جامعة أوكسفورد لكورونا

المصدر: ساو باولو - رويترز

قالت مؤسسة ليمان في بيان في ساعة متأخرة من مساء الاثنين إن التجارب السريرية على البشر لمصل لفيروس كورونا الذي طورته جامعة أوكسفورد وترعاه المؤسسة ستبدأ في البرازيل هذا الأسبوع.

وستعتمد التجارب على ألفي عامل صحة متطوع في ساو باولو وألف شخص في ريو دي جانيرو وستجريها جامعة ساو باولو ومستشفى ريدي دور على التوالي.

ووافقت هيئة الرقابة على الصحة البرازيلية (أنفيزا) على التجارب السريرية على البشر للمصل المحتمل الذي طورته جامعة أوكسفورد وترعاه أسترا زنيكا في وقت سابق من شهر يونيو.

والبرازيل، التي ما زال المرض متفشيا فيها، هي أول دولة غير بريطانيا تبدأ التجارب على المصل الذي طورته جامعة أوكسفورد.

ويتوقع الباحثون طرح المصل في نهاية العام.

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