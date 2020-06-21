3379 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد تسجيل 37 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 1267حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني إلى تسجيل 3379 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 157612 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 2213 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى101130.

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي في مؤتمر صحافي حول تطورات كورونا إن العودة الحذرة مهمة للغاية في مواجهة الجائحة.

وأضاف المتحدث أن هناك تذبذبا في معدل نمو العدوى بالفيروس، مشددا على ضرورة العودة بحذر وبعادات جديدة لمواجهة كورونا.

كما شدد على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في مواجهة الوباء.

وأعلن المتحدث عن تطبيقات ذكية تقدم نصائح صحية لمواجهة كورونا.

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