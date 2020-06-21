بالصور.. مساجد وجوامع #مكة تستقبل المصلين بعد 90 يوما من الإغلاق

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

استقبلت جوامع ومساجد مكة المكرمة في السعودية المصلين اليوم الأحد وسط أجواء احترازية ووقائية صحية.

وقد أدت جموع من المصلين بجوامع ومساجد مكة المكرمة صلاة فجر اليوم ، وذلك في أول صلاة جماعة بعد إغلاق دام أكثر من 90 يومًا جراء إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

وحرص المصلون على الحضور منذ اللحظات الأولى لفتح الأبواب مع تطبيق الإجراءات والبروتوكولات الوقائية المعمول بها للحدّ من انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة أعلنت الجمعة أن 1560 مسجدًا وجامعًا في مكة المكرمة، استعدوا لاستقبال المصلين بعد انقطاع 90 يومًا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم أن الجوامع والمساجد فتحت أبوابها ابتداءً من صلاة فجر هذا اليوم حيث تم تطبيق الاحترازات والاشتراطات ‏التي وجهت بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة للأئمة ومؤذني المساجد والجوامع.

ووفق الوكالة، تضمنت الإجراءات ضرورة تطبيق ‏التباعد بين المصلين لمسافة مترين ولزوم لبس الكمامة وإحضار سجادة مع كل مصلٍ،إضافة إلى ‏فتح النوافذ والأبواب في حال إقامة الصلاة إضافة لوضع الملصقات عند الأبواب للعمل بالأنظمة والاشتراطات والبروتوكولات الصحية الواردة من وزارة الصحة.

وأتم فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة تجهيز الجوامع والمصليات من خلال عمل الصيانة والنظافة اللازمة وتعقيم جميع المساجد خلال فترة الإغلاق وبعدها عن طريق شركات الصيانة والنظافة الذي يتم من خلالها غسيل السجاد وتعقيمه إضافة إلى مشاركة بعض الفرق التطوعية.

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