السعودية ترفع نسبة حضور موظفي الحكومة لمقرات العمل إلى 75%

المصدر: الرياض - د. ب. أ

قررت السلطات السعودية، اليوم السبت، رفع نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل في المصالح الحكومية بما يزيد عن 75 بالمئة، بدءا من غد الأحد، بعد أن كانت 50 في المئة منذ 26 آيار/مايو الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية«واس» مساء اليوم عن مصدر مسؤول بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قوله«إن عودة موظفي وموظفات القطاع العام لمقارّ أعمالهم بما لا يزيد عن نسبة 75 بالمئة من إجمالي الموظفين في الجهة الحكومية بجميع مدن ومحافظات المملكة ستكون ابتداء من يوم الأحد».

وأكد المصدر على ضرورة استمرار الموظفين والموظفات من غير المشمولين بنسبة الحضور لدى الجهة الحكومية بالعمل وفق أسلوب العمل عن بُعد ـ مشيرا إلى أن الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة حسب تصنيف وزارة الصحة تستمر بالعمل عن بُعد.

وشدد المصدر على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقارّ العمل في القطاعين العام والخاص بالالتزام بالبروتوكولات الوقائية المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مؤكدًا أن العقوبات النظامية سيتم إيقاعها بحق المخالفين للتدابير الاحترازية.

ويأتي قرار وزارة الموارد البشرية بعودة 75% من الموظفين الحكوميين للعمل بعد ساعات من صدور قرار وزارة الداخلية السعودية رفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح غد الأحد واستمرار تعليق العمرة والزيارة وتعليق الرحلات الدولية والدخول والخروج عبر الحدود البرية والبحرية.

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