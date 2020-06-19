الإعلان عن موعد نتائج تجارب لقاح «كيورفاك» لعلاج كورونا

المصدر: رافنسبورغ - وكالات

ذكر الموقع الإخباري الإلكتروني الألماني فوكوس أونلاين اليوم الجمعة أن من المتوقع أن تظهر أولى النتائج التجريبية للقاح لفيروس كورونا تطوره شركة «كيورفاك»الألمانية للأدوية الحيوية في غضون شهرين.

وذكرت «كيورفاك»، وهي شركة غير مدرجة في البورصة الألمانية، هذا الأسبوع أن أولى النتائج الملموسة قد تكون متاحة في سبتمبر أو أكتوبر، وفي حال كانت الظروف مواتية فإن العقار قد يحصل على موافقة بحلول منتصف العام القادم.

وبدأت الشركة تجاربها السريرية على اللقاح في جامعة توبينغن أمس الخميس، والتي تشمل أكثر من مئة شخص تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما، وتهدف الاختبارات إلى التحقق من تحمل الجسم البشري للقاح واستجابة الجهاز المناعي له.

وقال العالم الرئيس المشرف على التجارب السريرية، بيتر كريمزر اليوم الجمعة:«الأمر سيتم بسرعة كبيرة».

وتعمل«كيورفاك»على مادة فعالة يطلق عليها«إم آر إن إيه»، وهي نوع من الجزئيات الوسيطة التي تتضمن تعليمات إنتاج بروتينات. وقام باحثو «كيورفاك» بتزويد مادة«إم آر إن إيه» بتعليمات لإنتاج بروتين فيروس كورونا المستجد لاستخدامه في اللقاح المضاد للفيروس.

وبعد التطعيم، تشكل الخلايا البشرية هذا البروتين، والذي يتعرف عليه الجسم على أنه جسيم غريب، ليشكل الجسم أجساما مضادة وخلايا مناعية الأخرى ضده.

وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني مؤخرا إن الاختبارات الأولية اللازمة لإجراء دراسات سريرية كانت ناجحة.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية أعلنت يوم الاثنين الماضي مشاركة الحكومة الاتحادية في شركة «كيورفاك» بـ300 مليون يورو، لتستحوذ بذلك على نحو 23% من أسهم الشركة، وذلك بغرض الحيلولة دون حدوث استحواذ محتمل من الخارج.

ولا تعتزم الحكومة التدخل في القرارات التنفيذية للشركة.

وتصدرت محاولات الحكومة الأميركية للاستحواذ على «كيورفاك»- والتي لم يؤكدها البيت الأبيض رسميا مطلقا - عناوين الأخبار الدولية في مارس الماضي، ما أثار رد فعل سياسي بالغ في ألمانيا.

وذكرت تقارير إعلامية أن الولايات المتحدة عرضت مليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية للقاح الذي تطوره الشركة.



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