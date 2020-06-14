ترامب غاضب من فيديو يظهر فيه وهو يترنح .. ومواقع تصفه كطفل يتعلم المشي

رد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب بغضب على فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه وهو يترنح خلال سيره في منحدر للخروج من اكاديمية ويست بوينت بعد مخاطبته حفل تسليم شهادات لخريجين جدد في الأكاديمية قرب نيويورك، حيث يزعم هذا الفيديو ان الرئيس معتل الصحة ويسير على قدميه بصعوبة.

وظهر ترامب وهو ينزل منحدرًا بحذر شديد وظل ينظر إلى قدميه فيما بدأت خطواته خطوات طفل يتعلم المشي لتوه.

وبرر ترامب ترنحه بان الدرج الذي غادر من خلاله كان زلقًا ولم يكن هناك حاجز حديدي للامساك به.

واضاف «المخرج كان طويل جدًا ومنحدرا بشدة ولا يوجد درابزين والأهم من ذلك أنه زلق للغاية» واسترسل«آخر شيء كنت اتوقعه هو السقوط لكي تسخر مني مواقع الأخبار المزيفة، في العشرة أقدام الأخيرة ركضت لاصل إلى الأرض، لاحافظ على الزخم».

واظهر الفيديو ترامب وهو يسرع في نهاية المنحدر ليركض لعشرة أقدام. اظهر الفيديو ايضا استخدم ترامب كلتا يديه ليرشف من كوب من الماء امامه، خلال الخطاب الذي أقيم يوم السبت.

وأثارت حادثة الفيديو رد فعل قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك السخرية والتكهنات حول صحة الرئيس، وانتشر وسم «ترامب مصاب بجلطة، وترامب ليس على ما يرام»على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، نشر البيت الأبيض نتائج الصحة الجسدية السنوية لترامب وقال إنه «لا يزال بصحة جيدة».

واذا كان ترامب قد برر سبب هبوطه الدرج بحذر فإنه نسي او ربما تجاهل طريقة شربه لكاس الماء بعد ان ألقى خطابه في الأكاديمية العسكرية.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها ترامب كلتا يديه ليرتشف كوب من الماء، وهو أمر غريب دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان يعاني من مشكلة طبية.

وكتب الطبيب النفسي في جامعة ييل، دكتور باندي لي، على تويتر ردا على لقطات ويست بوينت: «هذه إشارة عصبية مستمرة، إلى جانب اشارات اخرى، ستكون مقلقة وتستدعي مسحًا دماغيًا».

وتوضح مقاطع الفيديو الأخيرة أن ترامب ربما يعاني من مشكلة طبية بسبب الطريقة التي يمشي بها، وحمله كوبًا من الماء، وكلماته المشوشة، وهفواته في التفكير.

وغرد أحد كبار جامعي التبرعات للمرشح الرئاسي جو بايدن قائلا «ما الذي يخفيه البيت الأبيض؟». ويصر ترامب على أنه بصحة جيدة.

ولاحظ البعض ايضا نفس طريقة شربه لكوب الماء عام 2017 أثناء تقديم استراتيجيته للأمن القومي أمام أفراد الخدمة العسكرية في واشنطن العاصمة.

وفي خطاب آخر عام 2017، أثناء الترويج لاتفاقية تجارية مع اليابان امسك ترامب زجاجة ماء بكلتا يديه ليشرب.

ترجمة عوض خيري - عن الديلي ميل

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