بالفيديو.. "الكمامة المضيئة" أحدث اختراعات مكافحة "كورونا"

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "ديلي ميل"

قام مصمم ألعاب الفيديو والمبرمج البريطاني تايلور غلايل بإضافة فكرة ذكية وجديدة على كمامة الوجه بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالإحباط عندما يحاولون التواصل مع الاخرين وأفواههم مغطاة بالكمامة خلال جائحة كورونا، في إطار أحدث الاختراعات لمكافحة الفيروس.

وتمكن غلايل من صنع كمامة قماشية يوجد في مقدمتها مجموعة من أضواء "ال أي دي" التي تعمل وتضيء عندما يتحدث الشخص الذي يرتديها، بحيث أنها تحاكي حركة الفم عند الفتح والإغلاق.

ويمكن استخدام مجموعة الأضواء المؤلفة من 16ضوء لصنع شكل ابتسامة إذا أطلق الشخص الذي يرتديها صوتا بوساطة لسانه.

وقال غلايل في مقابلة مع محطة "بي بي سي" البريطانية حول أصل مشروع الكمامة "كان لدي فكرة عشوائية بالنسبة لها" وأضاف "كنت أتساءل عما إذا كان بالإمكان إيجاد كمامة وجه تضيء على شكل فم، وحاولت العثور على مثل هذه الفكرة في الانترنت ولكني لم أجد أي شيء"

ويمكن تثبيت الأضواء على قطعة القماش كما أنه من السهل ازالتها عند غسل الكمامة، ويمكن تعقيم أضواء "ال أي دي" بين الفينة والأخرى بوساطة الأشعة فوق البنفسجية.

ويمكن صنع هذه الكمامة بمجموعة أساسية من المكونات المتوفرة في معظم متاجر الالكترونيات، بما فيها الأسلاك الالكترونية، والمايكروفونات الصغيرة، والمحولات، والشريط اللاصق الكهربائي.

وقام غلايل بنشر خطوات صنع الكمامة خطوة فخطوة على موقعه، بمواد بلغت تكلفتها الإجمالية 50دولار. وقال غلايل "لا أخطط لبيع هذه الكمامة، ولذلك فان كل شخص يستطيع صنع كمامته بنفسه".

ونشر غلايل "كود" الكمبيوتر الضرورية من اجل تشغيل الية التعرف على الصوت وتشغيل أضواء "ال أي دي" على موقع "غيثاب" على الرغم من ان المستخدمين يمكن ان يحتاجوا الى تعديل "الكود" استنادا الى المكونات المستخدمة في صنع الكمامة.

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