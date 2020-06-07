اعتذار وصلح بعد مشادة «بطحة الرأس» في البرلمان المصري

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

اعتذر عضو مجلس النواب المصري هيثم الحريري، لرئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، بعد مشادة كلامية بينهما خلال جلسة اليوم أثناء مناقشة قانون قطاع الأعمال العام.

وقال هيثم خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تعديل قانون قطاع الأعمال العام: أسأت اختيار الألفاظ وأقدم لحضرتك الاعتذار.

وأضاف هيثم الحريري: سبق وقدمت اعتذار للنائب محمد زكي السويدي لمجرد أن قاطعته أثناء الحديث، وبعتذر عن الكلمة التي صدرت مني.

ورحب نواب البرلمان باعتذار النائب، فيما قال رئيس البرلمان: وأنا متنازل عن كل حقوقي حسب ما ورد في صحف مصرية.

يأتي ذلك بعد أن نشبت مشادة كلامية عنيفة بين رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، والنائب هيثم الحريري بسبب بنود مشروع قانون بتعديل قانون قطاع الأعمال الجديد، وذلك فيما يخص تمثيل العمال بمجلس الإدارة.

واعترض الحريرى على خفض تمثيل العمال في مجلس الإدارة، بعد أن كان 50%، ليصبح في التعديلات 1 أو 2 من أعضاء مجلس الإدارة فقط، ما تسبب في انفعال النائب في كلمته.

وتدخل رئيس المجلس، لوقف اتهامات النائب لمجالس الإدارات بالفساد بدون أدلة، إلا أن الحريرى استمر في حديثه منفعلاً ما دعا رئيس المجلس للتصويت على مقترح النائب وقوبل بالرفض.

وقال عبدالعال موجها حديثه للحريري: «من حقك تتكلم لكن مش من حقك تطلق عبارات تخوين أو فساد لأحد بدون أدلة» في إشارة إلى اتهام النائب لرؤساء الهيئات بالتأثير على التعديلات الجديدة لحماية مصالحهم، ما دعا عبدالعال للرد قائلا: "أنت صاحب مصلحة لأنك شغال في قطاع الأعمال»، وهو ما رد عليه الحريري قائلا:«أنا نائب عن الشعب ومفيش على راسي بطحة ومليش مصلحة».

وانفعل رئيس البرلمان قائلا: «مين على رأسه بطحة أتكلم كويس، من حقك تتكلم لكن مش من حقك تطلق عبارات تخوين أو فساد لأحد بدون أدلة، ولن أفرط في حقي أبدا، و قسما بالله العظيم لو تلك الكلمات قالها وأنا مش رئيس مجلس لكان حسابه عسيرا بالقانون».

وتابع رئيس البرلمان قائلًا: ما قاله النائب الحريري «يصل إلى حد ارتكاب الجريمة، بل بالفعل ارتكب جريمتين يعاقب عليهم قانون العقوبات».

وأضاف: «سأحتفظ بحقي القانوني حتى أريك كيف ستحاسب على هذه الكلمات في يوم من الأيام.. سأحاسبك حسابًا عسيرًا بعد المجلس، ولن أكون على عبدالعال لو لم أحاسبك».

وأضاف عبدالعال: «ليس معنى أن عندي حصانة أني اشتم في الناس، الكلمة بتوصلني بعد انتهاءها بساعة، هذا الكرسي الممتلئ بالأشواك، وفاهم كويس اللي عايز يسجل موقف وينشره على اليوتيوب وغيره، ولكن لازم كل واحد يتحاسب علشان لو متحسبش هيتمادى جدًا».

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