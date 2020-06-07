140 عالما يمولهم «فيس بوك» ينتقدون تراخي الموقع مع التضليل والتحريض

المصدر: ترجمة: مكي معمري - عن «واشنطن بوست»

أرسل أكثر من 140 عالماً يتلقون التمويل من «مبادرة تشان زوكربيرغ»، وهي منظمة خيرية أسسها الرئيس التنفيذي لشركة «فيس بوك»، مارك زوكربيرغ وزوجته بريسيلا تشان، وانتقدت الرسالة الموجهة إلى زوكربيرغ، سياسة التراخي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير، وتداول معلومات غير دقيقة ولغة محرضة، على عكس مهمة المبادرة، التي تعمل «لبناء مستقبل صحي وعادل وأكثر شمولاً».

وتشير الرسالة إلى موقف سياسي على وجه الخصوص، والمتمثل في قرار زوكربيرغ بالسماح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشر عبارة «عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار» على منصة «فيس بوك»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تعم جميع أنحاء الولايات المتحدة، بعد مقتل جورج فلويد في مينيابوليس.



وقول العلماء بأن المنشور ينتهك بوضوح قواعد الشركة ضد التحريض على العنف.

وتشمل قائمة الموقعين خبراء وباحثين، من أكثر من 60 مؤسسة بحثية رائدة، بما في ذلك جامعة هارفارد، وجامعة ستانفورد، وجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، بالإضافة إلى حائز على جائزة نوبل.

وتقول الرسالة «كعلماء، نحن ملتزمون بالتحقيق في طرق تحسين عالمنا،» متابعة، «إن انتشار المعلومات الخاطئة المتعمدة واللغة الداعية إلى الانقسام، يتناقض بشكل مباشر مع هذا الهدف، وبالتالي فإننا نشعر بقلق بالغ من الموقف الذي اتخذه فيس بوك».

وحصل جميع العلماء الذين وقعوا على الرسالة على تمويل من «مبادرة تشان وزوكربيرغ»، التي تساهم حالياً، في اختبار فيروس كورونا في منطقة خليج سان فرانسيسكو، وتدرس انتشار الفيروس.



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