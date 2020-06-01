نتائج إيجابية لعقار "سيلتريون" المرشح لعلاج "كورونا"

المصدر: متابعات - سمير سعيد

أعلنت شركة سيلتريون Celltrion Inc. الكورية الجنوبية للأدوية الحيوية، اليوم الاثنين، عن نتائج إيجابية لعلاجها لفيروس كورونا المستجد في التجارب على الحيوانات.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكوري الجنوبية عن الشركة قولها إن علاجها بالأجسام المضادة للفيروسات أظهر انخفاضاً 100 مرة في الحمل الفيروسي لـ SARS-CoV-2، الفيروس المعروف بأنه يسبب كوفيد-19، في نموذج حيواني.

وقالت شركة سيلتريون أيضا أن المرشح العلاجي أظهر تحسنا في أمراض الرئة إلى مستوى نشاط طبيعي في الحيوانات.

ويشير المسئولون إلى أن النشاط المضاد للفيروسات في مرحلة ما قبل السريرية يشير إلى أن المرشح يمكن أن يكون علاجًا محتملًا لكوفيد-19 إذا تم تكرار النتائج في التجارب السريرية على البشر.

وقال رئيس وحدة البحث والتطوير في سيلتريون، كوون كي سونغ، في بيان صحافي "تأمل الشركة في بدء التجارب السريرية الأولى بين البشر في يوليو ولديها القدرة على طرح الإنتاج الضخم للعلاج بالأجسام المضادة العلاجية بمجرد أن تصبح جاهزة".

وانضمت عدد من شركات الأدوية المحلية إلى السباق العالمي لتطوير لقاح وعلاج كوفيد-19، ولكن لم تحصل أي منها حتى الآن على موافقة لإجراء التجارب السريرية على المرشحين للقاح أو العلاج من وكالة سلامة الأدوية في البلاد.

وكانت كوريا قد أبلغت عن 35 حالة إصابة أخرى بـ كوفيد-19، ويرجع ذلك أساسًا إلى حالات العدوى المرتبطة بمركز لوجستي في مدينة تقع غرب سيول مباشرة، مما رفع إجمالي عدد الحالات إلى 11503، وفقًا للمراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

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