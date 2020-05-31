التحام الكبسولة «كرو دراغون» بمحطة الفضاء الدولية

المصدر: كيب كنافيرال - رويترز

بعد أقل من 19 ساعة من انطلاقها من فلوريدا، التحمت الكبسولة «كرو دراغون» التابعة لشركة «سبايس إكس» والتي تقل رائدي الفضاء بوب بنكين ودوغ هيرلي بمحطة الفضاء الدولية اليوم الأحد لتصبح أول كبسولة أميركية مأهولة تقوم بهذه المهمة منذ 2011.

وتمثل عملية الإطلاق التي نفذتها أمس السبت شركة صناعة الصواريخ الخاصة سبيس إكس المملوكة للملياردير إيلون ماسك قفزة جديدة بمجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام الذي اقتحمته الشركة بهدف القيام برحلات أقل كلفة وأكثر تكرارا.

كما تمثل أول سابقة لقيام شركة تجارية بتطوير مركبات فضائية تنقل رواد فضاء أميركيين وامتلاكها وتشغيلها بالكامل وليس إدارة الفضاء والطيران الأميركية (ناسا).

وكان مكوك الفضاء فالكون 9 التابع لـ«سبيس إكس» انطلق من مركز كنيدي للفضاء في الساعة 3:22 مساء بالتوقيت المحلي (19:22 بتوقيت غجرينتش) في رحلته إلى محطة الفضاء الدولية.

وانطلقت الرحلة من نفس المكان الذي نقل منه صاروخ «ساتورن 5» مهمة أبولو 11، أول رحلة مأهولة إلى القمر، ومنه انطلقت أول وآخر مهمات للمركبات الفضائية الأميركية.

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