عواصف رعدية قوية تلحق أضرارا بمعلم تاج محل

المصدر: أغرا (الهند) - أ.ف. ب

ألحقت عواصف رعدية قوية أضرارا بمعلم تاج محل الهندي الشهير طاولت المدخل وسورين منخفضين بعدما أودت الجمعة بـ13 شخصا في منطقة أغرا في شمال الهند، على ما أعلن مصدر رسمي الأحد.

ولا يزال تاج محل، إحدى عجائب العالم المعاصر السبع وأبرز المعالم السياحية الهندية، مغلقا أمام الزوار منذ منتصف مارس بسبب وباء كوفيد-19.

وبيّنت صور التقطتها الأحد وكالة فرانس برس انهيار جزء من سور بالكامل.

وقال رئيس هيئة الآثار في الهند فاسانت كومار سوارنكار إن «سورا منخفضا كان جزءا من البنية الأساسية للمعلم تضرر»، فضلا عن «سور آخر أحدث عهدا وسقف مستعار في منطقة الانتظار الخاصة بالسياح ودعامة المدخل الرئيسي للموقع».

في المقابل، لم يلحق أي ضرر بالبنية الأساسية للضريح الذي شيده الإمبراطور المغولي شاه جهان تكريما لذكرى زوجته ممتاز محل التي توفيت العام 1631.

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