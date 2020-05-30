«خضع لجراحة طارئة».. بومبيو يطالب روسيا بإطلاق سراح أميركي

المصدر: واشنطن - أ. ف. ب

طالب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت السلطات الروسية بإطلاق سراح الأميركي-البريطاني الموقوف في روسيا بول ويلان، العنصر السابق في البحرية الأميركية، منددا بسوء معاملته بعدما خضع هذا الأسبوع لعملية جراحية طارئة.

وقال بومبيو «من غير المقبول ألا يسمح لبول ويلان بتلقي الرعاية الطبية اللازمة قبل أن يتحول وضعه إلى حالة طارئة. نطالب بإطلاق سراح بول».

واعتقل ويلان (50 عاما)، الذي يحمل أيضًا الجنسيتين الأيرلندية والكندية، في موسكو في ديسمبر 2018 واتّهمته حينها المخابرات الروسية بـ«التجسس». وهو مذّاك قيد التوقيف الاحتياطي ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 18 عاما.

ومساء الخميس، أدخل ويلان المستشفى حيث أجريت له عملية جراحية «طارئة» بسبب «آلام حادة في البطن»، وفق شقيقه ديفيد الذي أبدى قلقه إزاء وضعه الصحي.

والجمعة أعيد ويلان إلى السجن حيث «يحظى بالعناية الطبية اللازمة»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الروسية.

وفي السابق أشار بول ويلان وأقرباؤه إلى عدم تلقيه العلاج اللازم، واستنكرت واشنطن مرارا توقيفه.

وأدت القضية إلى تفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تتخذان مواقف متعارضة في ملفات عدة أبرزها سورية وأوكرانيا.

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