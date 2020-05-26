4 أشياء تحدد احتمال وخطر إصابتك بفيروس "كورونا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نفذ خبراء دراسة على أكثر من 20 ألف مريض في المملكة المتحدة في 208 مستشفيات، لمعرفة أبرز الأعراض الشائعة المشتركة بين المصابين والمخاطر الرئيسية عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقل موقع "قناة "الحرة" الأميركية عن البحث المنشور في المجلة الطبية البريطانيةBMJ) )، والذي طبق خلال شهرين ونصف الشهر، أن هناك أربعة عوامل رئيسية خطيرة تميل إلى التنبؤ عما إذا كان ضحية فيروس كورونا عرضة للإصابة بأعراض حادة.

وأشارت الدراسة إلى أن العوامل الأربعة التي تعرض المصابين إلى خطر أكبر هي العمر والجنس والوزن، وما إذا كان المريض مصابا بأية أمراض أخرى.

وبحسب الدراسة فإن الرجال ممن هم فوق الـ 70 عاما معرضون بشكل كبير للإصابة بالفيروس وتدهور صحتهم خلال المرض.

ووجدت الدراسة أن متوسط عمر المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى يعانون من أعراض فيروسات التاجية كان 73 عاما، كما أن 60 في المئة من مرضى كوفيد-19 كانوا من الرجال.

ويوضح الرسم البياني في الدراسة أنه كلما زاد العمر والأمراض المصاحبة لدى المصابين بفيروس كورونا كلما زاد خطر واحتمال الوفاة.

وأكدت الدراسة أن المرضى الذين يعانون من السمنة والأمراض المزمنة مثل السكري هم عرضة أيضا للعدوى، وتدهور صحتهم إذا أصيبوا.

وكانت الغالبية العظمى من المرضى الذين ظهرت عليهم أعراض حادة عند الإصابة بفيروس كورونا المستجد الذين شملتهم الدراسة لديهم مشاكل صحية أخرى وكان الأكثر شيوعا بينها أمراض القلب والسكري والكلى المزمنة.

ووجد الباحثون أنه بينما لا تظهر لدى البعض أية أعراض تماما عند إصابتهم بالفيروس، يجد آخرون أن كل عضو رئيسي في أجسامهم يتعرض للهجوم بسرعة، عند العدوى.

لكن الدراسة أوضحت أن الأعراض التي كانت مشتركة بين معظم المصابين كانت السعال والحمى وضيق التنفس والشعور بالإرهاق والتعب والارتباك.

وفي دراسة منفصلة صدرت عن الكلية المكية في لندن وجدت أن احتمال وجود أعراض حادة لدى المدخنين تنتهي بهم إلى دخول المستشفى هي أكثر من غير المدخنين بنسبة 14%، بسبب ضعف الجهاز التنفسي ما يسهل للفيروس القدرة على اختراقه.

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