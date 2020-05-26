السعودية تعلن ضوابط فتح المساجد وصلاة الجماعة

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ضوابط فتح المساجد وصلاة الجماعة خلال الفترة المقبلة.

وقال وزير الشؤون الإسلامية، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، أمس، وفق ما أورده موقع "سبق" السعودي، إنه أصدر تعميمين لمنسوبي بكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة، تضمنت عددا من الإجراءات الاحترازية تمهيدا لفتح المساجد، اعتباراً من تاريخ 8 شوال وحتى 28 شوال في كل مساجد المملكة عدا المساجد في مدينة مكة المكرمة.

وأظهر التعميم الأول أنه سيتم فتح المساجد قبل الآذان بنحو 15 دقيقة، وإغلاق المساجد بعد الصلاة بنحو 10 دقائق.

كما أشار إلى أن التعميمات توجه بأن يتم تقليل مدة الانتظار بين الآذان والإقامة إلى 10 دقائق، وفتح النوافذ وإشراع الأبواب من دخول الوقت إلى نهاية الصلاة، ورفع المصاحف والكتب مؤقتاً، وإلزام المصلين على ترك مسافة بمقدار 2 متر بين كل مصلي، وترك فراغ بمقدار صف بين كل صفين، والتأكيد على إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، وعدم السماح بتوزيع المياه أو المأكولات في المسجد أو أي شيء آخر من طيب وسواك، وإغلاق دورات المياه وأماكن الوضوء.

كما نص التعميم على الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج والمحاضرات، وكذلك حلقات تحفيظ القرآن الكريم في المساجد ومواصلة التعليم والمحاضرات عن بعد وفق الوسائط الإلكترونية لأشعار آخر.

وطالب التعميم كذلك أئمة المساجد بضرورة "ارتداء الكمامة القماشية، وإحضار المصلين لسجاداتهم الخاصة معهم، وعدم تركها بعد الصلاة، وعدم اصطحاب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، والوضوء في المنزل، وعدم التزاحم عند دخول المساجد أو الخروج منها".

كما أصدر الوزير السعودي تعميما آخر، بضرورة عدم التزاحم وقت صلاة الجمعة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بنحو 20 دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بـ20 دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة".

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