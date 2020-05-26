أدخنة حرائق الغابات قتلت 445 شخصاً في أستراليا

المصدر: كانبرا - د ب أ

أفاد تحقيق بأن الدخان المنبعث من حرائق الغابات الأخيرة في أستراليا تسبب في وفاة ما يقدر بـ 445 شخصا، كما نقل آلاف الأشخاص إلى المستشفيات بسببه أيضا، وتجاوزت التكاليف الصحية لذلك نحو 1.3 مليار دولار أميركي.

وخلال الفترة من أغسطس حتى مارس الماضيين، أتلفت حرائق الغابات أكثر من 12 مليون هكتار من الأراضي ودمرت أكثر من ثلاثة آلاف منزل.

وتسبب الدخان الناتج عن الحرائق في انخفاض جودة الهواء في المدن الأسترالية الرئيسية بما في ذلك سيدني والعاصمة كانبرا، حيث وصل إلى 40 ضعف المستويات الخطرة في يناير.

وقال خبراء من اللجنة الملكية للترتيبات الوطنية للكوارث الطبيعية، وهي لجنة وطنية مستقلة، إن 80% من سكان أستراليا تأثروا سلبا من الدخان المتصاعد.

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