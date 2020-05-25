"شفت 3 حالات".. مدير مستشفى مصري يعلن عن "خلطة" لعلاج "كورونا"

أعلن مدير مستشفى حميات محافظة سوهاج المصرية، الدكتور عمرو الرشيدي، أن هناك خلطة تجربها لعلاج المصابين بفيروس كورونا، داخل مستشفى الحميات في المحافظة، إضافة إلى بروتوكول العلاج المقرر من وزارة الصحة.

وأضاف مدير المستشفى المخصصة لعزل حالات كورونا، لصحيفة "الوطن" المصرية، أن الخلطة مكونة من "عسل نحل، وزيت حبة البركة، والبابونج"، مشيرا إلى أن الخلطة أظهرت نتائج جيدة حيث شُفيت 3 حالات بعد إعطائهم التركيبة الجديدة.

وأكد الرشيدي أن الخلطة أبلغه بها صديق يقيم في السعودية، وهو حاصل على دكتوراة في الكيمياء الحيوية، ودكتوراة في الطب النبوي، بعد أن جرى تجربتها على مصابين في السعودية بحسب قوله.

وأكد الرشيدي، أنه عقب استخدام تلك الخلطة، بالإضافة إلى علاج وزارة الصحة المصرية، تم ظهور نتائج جيدة، وتم شفاء 3 حالات بالمستشفى، لذلك قرر توجيه النصح للمواطنين باستعمال تلك الخلطة، سواء مصابين أو غير مصابين، لتخفيف الضغط على المستشفيات، بعد تزايد الحالات ووجود ضغط علي المستشفيات، وأوضح أن الخلطة تساهم في تقوية جهاز المناعة، لافتا أن الخلطة تعتبر بمثابة وقاية وتمنع دخول الفيروس للجسم، وبالتالي سيتم وقاية الناس وتخفيف الضغط علي المستشفيات.

وأشار إلى أنه شخصيا يتناول الخلطة بانتظام منذ أن بدأ في علاج مصابي كورونا بالمستشفى.

وعن كيفية الحصول على تلك التركيبة، أكد أنها موجودة لدى العطارين، لكن الأهم أن يكون العسل مضمون وأصلي، ويتم وضع ملعقة من الخلطة على نصف كوب ماء دافئ ويتم شربها صباحا ومساءً.

وأوضح أن مكونات الخلطة عبارة عن "نصف كيلو عسل نحل، و100 جرام زيت حبة البركة، و100 جرام بابونج، ويتم خلطهم سويا ويتم أخذ الجرعات من الخلطة بشكل يومي.

وأكد الرشيدي أن جميع الحالات الموجودة في مستشفى الحميات يجرى صرف تلك التركيبة لهم، لافتا إلى أن أحد المواطنين تبرع بتوفير تلك الكميات، وهناك كميات أخرى في طريقها للمستشفى، ونصح الرشيدي جميع المصريين بتناول تلك الخلطة للوقاية من فيروس كورونا.

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