شاهد.. صور مؤثرة من صلاة عيد الفطر في المسجدين الحرام والنبوي

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

نشرت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، مجموعة من الصور، عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لشعائر صلاة عيد الفطر المبارك فى المسجدين الحرام والنبوى.

وقد أدى المسلمون صلاة العيد في المسجد الحرام والمسجد النبوى، بحضور عدد محدود من المصلين وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس»، أن الذي أم المصلين في المسجد الحرام هو المستشار بالديوان الملكي إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد.

واحتفل المسلمون حول العالم اليوم بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك، في هذه السنة وسط تدابير عزل مشدّدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي حرمهم من أداء صلاة العيد جماعةً وتبادل الزيارات العائلية.

وفي المسجد الأقصى المغلق منذ نحو شهرين بسبب تفشّي فيروس كورونا المستجدّ، والذي أعلنت السلطات أنه لن يُعاد فتحه أمام المصلّين إلا بعد عيد الفطر، اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن الإسرائيلية والمصلين الذين تجمعوا لأداء صلاة العيد عند باب الأسباط أحد أبواب المسجد.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news