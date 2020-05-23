الملك سلمان يوافق على إقامة صلاة العيد في الحرمين الشريفين

المصدر: مكة المكرمة - واس

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، عن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إقامة صلاة عيد الفطر في الحرمين الشريفين، وفقاً للأعداد والضوابط المتبعة في الصلوات الأخرى، والاحترازات الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد الشيخ السديس أن هذا القرار يجسد حرص خادم الحرمين الشريفين على إحياء هذه الشعيرة العظيمة في نفوس المسلمين في ظل هذه الجائحة التي ألمّت بالعالم أجمع، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الجميع في أفضل حال، وأن يزيل هذه الجائحة عن العالم أجمع.

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