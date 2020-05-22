حفار قبور هندي يحكي تفاصيل مأساوية تصاحب دفن ضحايا كورونا

المصدر: نيودلهي - أ. ف.ب

لم يكن الموت يخيف حفار القبور محمد شميم حتى الآن... لكن مذ أحكم فيروس كورونا المستجد قبضته على نيودلهي، أصبح يرتجف في كل مرة يرى فيها نعشا يجرّ إلى المقبرة التي يعمل فيها.

ويوضح شميم «أنا أدفن الموتى منذ عقدين. لكن حتى الآن لم أخف يوما على حياتي».

وأصبحت العاصمة الهندية نيودلهي إحدى بؤر مرض كوفيد-19 في البلاد مع تقارير صحافية تستند إلى سجلات المقابر تشير إلى تسجيل 450 وفاة، أي حوالى ثلاث مرات الحصيلة المعلنة رسميا.

ويؤكد شميم أنه حفر شخصيا قبورا لـ115 جثمانا في المكان المخصص في المقبرة لدفن ضحايا فيروس كورونا المستجد على بعد 200 متر من الآخرين.

ويمثل شميم الجيل الثالث من عائلته الذي يعمل في حفر القبور، إلا أن أسرته بدأت تشتكي من هذا العمل في المقبرة الأهلية الجديدة للمسلمين في العاصمة الهندية.

وعمد شميم إلى نقل بناته الأربع إلى منزل والديه للحد من خطر إصابتهن بالمرض في حال انتقال العدوى إليه.

ويقول الرجل البالغ 38 عاما «إنهن خائفات. أحيانا أكذب عليهن وأقول لهن إنني لا ألمس الجثث».

يتلقى شميم اتصالا قبل ساعة من وصول عربة دفن الموتى. فيبدأ عندها التوتر.

وهو يحضّر أقارب الميت ويطلب منهم ارتداء البزات الواقية ووضع القفازات والكمامات خلال مراسم الدفن قبل أن تتلو العائلة الصلوات ويوارى الجثمان الملفوف بكفن أو بالبلاستيك التراب.

ويخلع بعدها أفرد عائلة الميت البزات الواقية ويرمونها في حفرة قبل أن تقوم حفارة آلية بردمها.

وتأتي جثامين بعض ضحايا فيروس كورونا المستجد من دون أقارب للمساعدة في الدفن.

ويقول شميم إنه في هذه الحالات تحدى مرات عدة الأوامر بالابتعاد عن الجثث.

ويوضح «الناس يرفضون المجيء للمساعدة في الدفن. ماذا عساي أفعل؟ علي أن أتدخل»، واصفا المشاهد «المحزنة» مثل مجيء زوجة وطفل صغير فقط لدفن أحد الرجال.

وفي مأتم حصل قبل فترة قصيرة، اضطر شميم لإيجاد قفازات لمجموعة صغيرة أتت مع أكياس بلاستيكية فقط لحماية نفسها.

وقد وجد زوجين من القفازات فأعطى قفازا واحدا لكل من الأشخاص الأربعة الذين ساعدوا في مواراة الجثمان الثرى.

ويؤكد شميم «أدرك أنه من غير السهل أبدا دفن الموتى لكن بعض العائلات لا تحترم الإجراءات أبدا. وقد اضطر أحيانا للطلب من موظفي المستشفى الذين يرافقون الجثمان الحصول على قفازات».

ويخشى حفار القبور هذا من انتقال العدوى ما دفعه إلى إجراء الفحص مرتين وقد دفع من أمواله الخاصة للاختبار الثاني رغم أجره الضئيل.

ومع ارتفاع عدد الضحايا في نيودلهي وازدياد الطلب على خدماته، يقول شميم إنه يقلق من أي تغير في طريقة تنفسه أو في حال إصابته باضطراب معوي.

ويوضح «لطالما شعرت بالهدوء بجوار الموتى لكن الآن أشعر بصعوبة في النوم ليلا».

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