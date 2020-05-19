البيت الأبيض يدعم ترامب: منافع «هيدروكسي كلوروكوين» تفوق مخاطره

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

بعد فترة وجيزة من كشف الرئيس دونالد ترامب عن تعاطيه عقار هيدروكسي كلوروكوين المثير للجدل،

أكد طبيب البيت الأبيض شون كونلي، مساء الاثنين، أنه والرئيس الأميركي دونالد ترامب توصلا إلى نتائج مفادها أن فوائد عقار هيدروكسي كلوروكوين تفوق مخاطره.

وقال كونلي في رسالة مقتضبة نشرت مساء الاثنين «بعد العديد من المناقشات التي أجريناها الرئيس ترامب وأنا، فيما يتعلق بالأدلة المؤيدة والمعارضة لاستخدام هيدروكسي كلوروكين، استنتجنا أن الفائدة من العلاج تفوق المخاطر النسبية».

وأضاف في الرسالة «بالتشاور مع شركائنا في الوكالات الصحية والخبراء المتخصصين في جميع أنحاء البلاد، ما زلت أراقب الدراسات العديدة التي تحقق في العلاجات المحتملة لكوفيد-19، وأتوقع توظيف عملية اتخاذ القرارات الطبية المشتركة بناء على الأدلة المتوفرة في المستقبل».

وأكد طبيب البيت الأبيض شون كونلي أن الرئيس ترامب يتمتع بصحة جيدة «كما أفيد سابقا، اختبار أحد موظفي دعم الرئيس الذي أجري قبل أسبوعين، كان إيجابيا لكوفيد-19. يتمتع الرئيس بصحة جيدة للغاية ولا يزال خاليا من أعراض المرض. يتلقى الرئيس اختبار كوفيد-19 بانتظام، وهو سلبي حتى الآن».

وجاءت رسالة كونلي بعد ساعات من تصريحات للرئيس الأميركي كشف فيها أنه يتناول عقار هيدروكسي كلوروكوين منذ حوالي عشرة أيام، على سبيل الوقاية.

وردا على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار، قال ترامب «أعتقد أنه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟»، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

وقال ترامب إنه طلب من طبيب البيت الأبيض رأيه بشأن تعاطي العقار، مبينا أن الطبيب قال له «نعم يمكنك ذلك إن كنت تحب».

وأضاف ترامب «أجبته: نعم أود ذلك».

وبدا ترامب مسروراً بالأثر الفجائي الذي خلفه هذا الإعلان، حيث قال للصحافيين «كنت أنتظر أن أرى عيونكم تلمع عندما أقول هذا... نعم، أتناوله منذ أسبوع ونصف وما زلت هنا!».

وشكك ترامب في التقارير التي تتحدث عن مخاطر الدواء، مؤكدا أن «التقارير الزائفة شملت مرضى كانوا في حالة سيئة جدا، كانوا يحتضرون» وأضاف «لو لم يكن جيدا هل كان الأطباء يأخذونه؟ العقار مستعمل منذ أربعين سنة وهو جيد».

ولم تثبت الدراسات التي أجريت مؤخرا، بشكل قاطع، ما إذا كان كلوروكين أو هيدروكسي كلوروكوين يمكن أن يفيدا مرضى كوفيد-19، بل حذر بعضها من أنه قد يسبب ضررا للمصابين بالمرض.



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