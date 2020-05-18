تحذير طبي: نوع من كمامات N95 يحمي مرتديه من "كورونا" ويضر بالآخرين

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "هيلث لاين"

حذر خبراء الصحة الجمهور من ارتداء أنواع معينة من كمامات الوجه N95، ذات الصمامات الأمامية. ويقولون إن الأقنعة تحمي الأشخاص الذين يرتدونها ولكن لا تمنع القطرات الملوثة من التسلل وإصابة الآخرين. وتم تصميم الأقنعة لعمال البناء لمنع دخول الغبار والجسيمات الأخرى.

وبالتالي فإن أقنعة التنفس N95 ليست متشابهة.

في الواقع، قد يرتدي الإنسان، دون قصد، أشياء تضر أكثر مما تنفع عندما يتعلق الأمر بمنع انتشار "كوفيد 19". وكان هذا التحذير الذي نشرته إدارة الصحة العامة في سان فرانسيسكو، في بيان عبر "تويتر"، قبل أيام.

وجاء في التحذير، "تلك الأقنعة التي تحتوي على صمامات أو فتحات في المقدمة ليست آمنة، وقد تسمح بخروج جراثيمك أكثر".

وكان ذلك بمثابة تذكير بأنه لا يجب استخدام أي قناع بصمام أحادي الاتجاه.

وأردف البيان، "الصمامات من هذا النوع تسمح بإطلاق القطرات من القناع، ما يعرض الآخرين للخطر".

وفي هذا السياق، قال نائب الرئيس التنفيذي لقسم طب الطوارئ في مستشفى ماساتشوستس العام والأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد، الدكتور علي راجا، "يمكن أن ينتقل الفيروس من خلال الصمامات، التي لا توفر أي ترشيح على الإطلاق"، وتابع: "أي قناع بصمام أحادي الاتجاه يحمي الشخص الذي يرتديه فقط، ولن يحمي الأشخاص حول هذا الشخص، من التعرض المحتمل لجزيئات الفيروس التي يخرجها المصاب" وأشار راجا إلى أن ذلك قد يمنح الأشخاص المحيطين به "شعورا زائفاً بالأمان."

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