شاهد قبور أمام مكتب ميركل احتجاجا على قيود "كورونا"

المصدر: غرايفسفالت - د. ب أ

قالت الشرطة الألمانية اليوم الجمعة إن نشطاء مجهولين نصبوا نسخة مطابقة لشاهد قبور أمام مكتب المستشارية للمستشارة أنغيلا ميركل في مدينة شترالزوند بشمال البلاد.

وقالت الشرطة إن قطعة الحجر التي كانت محاطة بالورود والشموع، كتب عليها «حرية الصحافة، حرية التعبير، حرية التنقل، حرية التجمع، الديمقراطية، 1990-2020»

وتم ربط كمامة وجه بالحجر.

وتعرضت لوحة إعلانات لمكتب المستشارية أيضا لأضرار بأداة حادة. وتجري السلطات الإقليمية تحقيقا في ذلك.

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