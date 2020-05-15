آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم

المصدر: باريس - أ. ف. ب

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجدّ من آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة.

- أكثر من 302 ألف وفاة:

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة ما لا يقلّ عن 302489 شخصاً في العالم منذ ظهوره في ديسمبر في الصين، وفق حصيلة استناداً إلى مصادر رسمية.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 4.454.090 إصابة في 196 بلداً ومنطقة. والولايات المتحدة هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء من حيث عدد الوفيات، مع 85906 وفاة من أصل 1,4 مليون إصابة. وتأتي بعدها المملكة المتحدة مع 33614 وفاة وإيطاليا مع 31368 وفاة وإسبانيا مع 27459 وفرنسا مع 27425 وفاة.

وتُوفي أكثر من 12 ألف شخص في دور العجزة جراء كوفيد-19 خلال شهرين في إنكلترا وويلز.

- ركود:

دخلت ألمانيا رسميا في ركود في الفصل الأول من السنة مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي لديها بنسبة 2,2 بالمئة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتراجع إجمالي الناتج الداخلي في البرتغال بنسبة 3,9 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي.

وأعلنت الحكومة البريطانية الجمعة ضخّ 1,6 مليار جنيه استرليني للشركة المشغلة لوسائل النقل في لندن، بعد أن تراجعت إيراداتها وسينبغي عليها رفع تعرفاتها.

- الصين تمدّ يدها إلى الولايات المتحدة:

دعت الصين الجمعة إلى تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المعركة ضد الوباء العالمي، في وقت هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ«قطع كل علاقة» مع بكين.

- إصابات جديدة في روسيا:

سجّلت روسيا أكثر من 10 آلاف إصابة الجمعة، تزامناً مع إطلاق حملة فحوصات واسعة للسكان للأجسام المضادة للمرض.

- بؤرة في كازاخستان:

أعلنت السلطات الجمعة أنه تم التثبت من إصابة أكثر من 400 شخص بالفيروس يعملون في حقل نفطي أساسي في كازاخستان (التي تعدّ في المجمل 5517 إصابة).

- إعادة فتح الحدود:

أعلنت سلوفينيا انتهاء وباء كوفيد-19 على أراضيها وأعادت فتح حدودها رغم أن بعض الاجراءات الوقائية لا تزال سارية.

ورفعت دول البلطيق الثلاث القيود المفروضة على التحركات وأقامت منطقة حرية تنقل في ما بينها. وبامكان بولندا وفنلندا الانضمام إلى هذه المنطقة في المستقبل القريب.

- مرض كاواساكي:

تُوفي طفل في التاسعة من العمر ظهرت عليه عوارض قريبة من مرض كاواساكي الذي اكتُشف لدى أطفال احتكوا بمصابين بكوفيد-19، وهذه أول حالة وفاة من هذا النوع في فرنسا.

- تراجع تجارة المخدرات:

اعتبرت الهيئة المكلفة مكافحة المخدرات في فرنسا أن العزل يتسبب بتراجع تجارة المخدرات في نسبة تراوح بين 30 و40%، وفق ما أعلن وزير الداخلية كريستوف كاستانير.

- مساعدة تاريخية:

يطرح الديموقراطيون الأميركيون الجمعة على التصويت في مجلس النواب، خطة مساعدة تاريخية بقيمة 3 تريليون دولار لمكافحة أضرار الوباء، في نصّ اعتبره ترامب والجمهوريون في مجلس الشيوخ «وُلد ميتاً».

- الدوري الروسي لكرة القدم:

أعلن الاتحاد الروسي لكرة القدم الجمعة أن الدوري الروسي للعبة الذي علّق منافساته في منتصف مارس في إطار مكافحة الوباء، سيتستأنف نشاطه في 21 يونيو من دون جماهير.

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