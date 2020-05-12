قبل وفاته بـ"كورونا".. مصري يوثق تجربته الصادمة مع الفيروس

المصدر: متابعات – سمير سعيد

تفاصيل صادمة، كتبها الشاب المصري محمد النادي، الذي نعاه أصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب وفاته بفيروس كورونا.

النادي وثق معاناته مع فيروس كورونا بلقطات مصورة صعبة وصادمة، بعد مكوثه في العناية المركزة لأيام عدة، وفي وقت سابق من الشهر الحالي نصح المصريين بالتزام بيوتهم للحفاظ على حياتهم، وعدم الاستهتار بالمرض القاتل، وأعرب عن ندمه لعدم انصاته لنصائح المكوث في البيت وعدم الخروج والاختلاط.

كما أعرب عن أسفه لأنه نقل العدوى لإخوته.

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