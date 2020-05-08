بريطانية توفيت لمدة 12 دقيقة.. وعادت للحياة صانعة كمامات

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ذي ميرور

بعد أن توفيت المرأة البريطانية ديميلزا فراي، 42عاما، سريريا لمدة 12 دقيقة بعد تعرضها لحادث سيارة مروع، عادت إلى الحياة وهي تصنع واقيات الوجه للعاملين في الخدمات الصحية في الخطوط الأمامية.

وتقوم فراي التي عانت من أضرار كبيرة في الدماغ بسبب الحادث، بالتبرع بمعدات الحماية، وتصنع واقيات الوجه، وتعتني بسلامة العاملين مع مرضى كورونا.

وهي تفعل ذلك في مسعى منها لشكر العاملين في الخدمات الصحي لأنهم انقذوا حياتها.

وقالت فراي لصحيفة ميرور «أدين بحياتي للعاملين في الخدمات الصحية والإسعاف ولهذا السبب فاني أبذل جهودي لمساعدتهم، كما أني لا انتظر الحكومة لتأمين الحماية لكادرنا الطبي».

وأضافت «في عام 2016 تعرضت لحادث رهيب وتوفيت 12 دقيقة ولكنهم اسعفوني بأيديهم ولم يستسلموا.وأنا لن استسلم حتى يحصلوا على مايريدون لحماية أنفسهم».

وكانت فراي التي تعمل مديرة مسرح، وهي من إيست إيسكس، تمشي قرب حيها عندما صدمتها سيارة ومرت من فوقها في «حادث مروع» منذ أربع سنوات.

وقالت «استغرق وصول أول شخص من الجوار لإخراجي من تحت السيارة ثلاث دقائق. ونتيجة عدم وصول الأوكسجين للدماغ لمدة 12 دقيقة فقد أصيب دماغي بأضرار كبيرة».

وقالت فراي إنها بعد أن شاهدت الأخبار التي تتحدث عن نقص معدات الحماية الشخصية حفزها ذلك على مساعدة العاملين في المجال الطبي.

وأضافت «لم أتمكن من البقاء مكتوفة الأيدي ومشاهدة موظفي خدمات الصحية وهم يحاربون فيروس كورونا بدون دروع تقيهم، فانا أدين بشفائي إلى العاملين في المجال الطبي الذين ظلوا يقدمون لي الدعم لمدة 3سنوات ونصف السنة. وبدون هذا الدعم فاني لن أكون قادرة على التحرك كما أنا الآن».

وكانت فراي قد بدأت حملة لجمع التمويل بعنوان «مولوني» وتمكنت من جمع ألفي جنيه استرليني حتى الآن.

وهي تستخدم هذا المال من أجل شراء مواد صناعة واقي الوجه والتي تقوم بتجميعها بنفسها، إضافة إلى متطوعين في سوسكس.

وبعد أن يصبح قناع الوجه جاهزا يتم تعقيمه والتبرع به إلى المستشفيات المحلية وبيوت الرعاية ويكلف كل قناع وجه نحو 89 بنسا. وقبل ذلك كانت فراي تشتري واقي الوجه من شركة في أيرلندا الشمالية بمبلغ 2.5جنيه استرليني.

وحتى الآن تمكت فراي والمتطوعين معها من تقديم 360 واقي وجه للعاملين في الرعاية الصحية في إيست وويست أيسكس.

ويوجد لديها الآن مواد كافية لتجميع ألف واقي وجه تأمل فراي على تجميعها وتعقيمها بنهاية الأسبوع المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news