تحذير علمي من أدوية تروجها الحكومة الصينية لعلاج "كورونا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال تقرير لمجلة "نيتشر" العلمية إن الحكومة الصينية تروج بشدة للأدوية الصينية التقليدية من أجل علاج مرضى كوفيد-19، بل أنها ترسلها للخارج في صورة مساعدات دولية لدول مثل إيطاليا وإيران رغم وما إذا كانت آمنة، فيما يقول العلماء أنها لم تثبت مدى فعالية هذه الأدوية، وأن هناك حاجة إلى بيانات تجريبية دقيقة لإثبات أن العلاجات آمنة للمرضى وفعالة.

وكشفت مجلة "نيتشر" أن كبار المسؤولين في الحكومة الصينية يروجون لعدد من أدوية الطب التقليدي باعتبار أنها قادرة على تخفيف الأعراض، وتقليل نسبة الوفيات، رغم ذلك لا توجد بينات تجريبية مؤكدة تثبت ذلك.

ورغم أن بعض هذه الأدوية تم تجريبه، فإن باحثين يشيرون إلى أن هذه التجارب لم يتم تصميمها بدقة ومن غير المرجح أن تسفر عن نتائج موثوقة، فضلا عن الأعراض الجانبية التي تسببها هذه الأدوية.

ويقول عالِم الأحياء الخلوية بجامعة أوبسالا في السويد، دان لارهامار: "ما لم يكن هناك دليل يمكن إثباته، فمن غير الأخلاقي تسويق طرق العلاج الصيني التقليدي".

وتحاول الحكومة الصينية والقائمون على الطب التقليدي الصيني الترويج لهذه العلاجات باعتبار أنه يتم استخدامها منذ آلاف السنين.

وتشكل الأدوية التقليدية جزءا من الأدوية التي توصي وزارة الصحة الصينية لعلاج كوفيد-19، وتتضمن عشرات الحبوب والمساحيق والحقن والوصفات.

صحيفة "تشاينا ديلي" أشارت إلى حالة مجموعة من مرضى كوفيد-19 تعاطوا حبيبات عشبية تسمى Jinhua Qinggan، التي تم تطويرها لعلاج إنفلونزا H1N1 في عام 2009، وقالت إن حالة مرضى كوفيد-19 أصبحت أفضل من أولئك الذين لم يتعاطوها.

وتشير "نيتشر" إلى أنه لا يسمح في الصين بتوجيه انتقادات لاستخدام الطب التقليدي، مشيرا إلى أن هذه الصناعة تدر عوائد قيمتها مليارات الدولارات سنويا وتلقى دعما هائلا من الحكومة.

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