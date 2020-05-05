طائرات مسيّرة تنقل المخدرات في أميركا !

المصدر: واشنطن - د ب أ

اعترض مسؤولون أميركيون شحنة تزيد على 11 كيلوجراما من المخدرات غير المشروعة نقلتها طائرات مسيرة بدون طيار عبر الحدود الأميركية من المكسيك، حسبما ذكرت سلطات الجمارك.



وقالت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية في بيان إن المسؤولين ضبطوا 10 عبوات سقطت من طائرة مسيرة صغيرة بعد دخولها المجال الجوي الأميركي في ولاية أريزونا بجنوب غربي البلاد في الثاني من مايو الجاري.



واحتوت العبوات على أكثر من 11 كيلوجراما من الكوكايين، بقيمة سوقية تبلغ نحو 306 آلاف دولار.



وفي حدث مماثل في 29 أبريل، اعترض مسؤولون أمريكيون طائرة مسيرة تحمل شحنة صغيرة من الميتامفيتامين. واحتوت الحزمة على 463 جراما بقيمة سوقية تصل إلى ثلاثة آلاف دولار.

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