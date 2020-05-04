قيمتها أقل من دولارين.. ملياردير مصري يشتكي غلاء خدمة تلفزيونية

رد رجل الأعمال المصري، المهندس نجيب ساويرس، على أحد متابعي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على سؤال حول اشتراكه في منصة watch it، وقال له أحد المتابعين ويُدعى أحمد ياسر: "مش عامل اشتراك على منصة watch it يا هندسة ولا إيه"، فيما كان رد ساويرس مفاجئا للغاية حيث قال: "لا، غالي جداً".

وانهالت التعليقات الساخرة من اعتبار ساويرس أن الاشتراك مُكلفة رغم أنها لا تتجاوز 30 جنية شهرياً (أي حوالي 1.9 دولار أميركي)، فقال أحد المتابعين: "محتاج سلفه؟ هنلملك حق الاشتراك من بعض ولا تزعل نفسك"، فيما قال آخر: "في قنوات تليجرام مجانية عشان لو الميزانية مش سامحة، لو أنت مشترك في خط WE الأرضي هيعملوا لك 5 جنيه خصم".

وتتيح منصة "ووتش إت" عددا من العروض على باقاتها الشهرية تصل إلى خصومات 50%.

ويمكن لعملاء الإنترنت المنزلي والمحمول في مصر الحصول على عرض خصم 50% على أسعار الباقة خلال شهر رمضان.

حيث من المقرر أن يكون سعر الباقة الشهرية 30 جنيهًا مصرياً.

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