مذيع سوداني يُعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن الإعلامي السوداني مراسل قناة العربية محمد عثمان مساء اليوم الجمعة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع باج نيوز كتب المذيع محمد عثمان، على صفحته الرسمية بـ “«فيس بوك» «قبل قليل عملت فحص الفيروس والنتيجة طلعت إيجابية.. وأنا بخير الحمد لله ولا ينقصني سوى رؤياكم يا أحباب».

ووجد منشور محمد عثمان تعاطفاً وتفاعلاً كبيراً من متابعي الصفحة وخلال أقل من 20 دقيقة تجاوزت التعليقات على المنشور أكثر من ألف مداخلة تمنت له الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news