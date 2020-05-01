حالة "كورونا" حرجة تتحسن في مصر بعد حقنها بالبلازما

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة المصرية نبأ حقن أول مريض بفيروس كورونا ببلازما أحد المتعافين من الفيروس، مشيرة أن النتائج كانت إيجابية بعد 48 ساعة، خصوصاً أن حالة المريض كانت حرجة، وأظهرت تحسناً بعد الحقن.

وذكرت الوزارة، في تصريحات إعلامية اليوم، أنه تم استخلاص البلازما من ستة متعافين، والنتائج أثبتت فاعلية.

وأضافت أنه فور التأكد من الفاعلية التامة للعلاج، سيتم التوسع في استخدامه، وحينها سيدعى كل المتعافين للتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى ذوي الحالات الحرجة.

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