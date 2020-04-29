جونسون أنجب 4 أبناء من خطيبته الأولى.. والخامس من خطيبته الثانية

المصدر: ترجمة: عوض خيري (عن الصن اللندنية)

لم يكن المولود الذي رزق به رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز، اليوم، هو الأول لجونسون، حيث إن له أربعة أبناء آخرين من خطيبته الأولى التي تزوجها لاحقاً ثم انفصل عنها، والأخير من خطيبته الحالية.

لارا جونسون

لارا ، 27 عامًا، هي أكبر أبناء جونسون حملت بها أمها، المحامية مارينا ويلر، من جونسون قبل أن ترتبط به بعقد الزواج عام 1993. وتلقب لارا نفسها بالاسم المزدوج، جونسون ويلر، وهي كاتبة ومحررة ومذيعة ومهتمة بالأزياء.

أطلقت عام 2016 مجلة "انفولد" الخاصة بها - والتي تبحث في "العلاقة بين الصحة العقلية والإبداع ''ـ وهي حائزة على درجة الماجستير في الأدب اللاتيني والمقارن من جامعة سانت اندرو. بعد أن طلق والدها والدتها سمعها البعض تطلق على والدها وصف "الأناني".



ميلو أرثر جونسون

ميلو آرثر، 25 عامًا، هو ثاني أكبر أبناء جونسون وهو الأكبر بين أبنائه الذكور. يتحدث العربية والروسية والفرنسية. تلقى تعليمه في مدرسة وستمنستر حيث قيل أنه كان متفوقا في الرياضة.



ميلو أيضاَ لاعب كريكيت ممتاز وحصل على المركز الثاني في جائزة فونكاي. التحق بكلية لندن للدراسات الشرقية والأفريقية وتخرج منها في عام 2014. بعد ذلك، حصل على تدريب لمدة خمسة أشهر في المجلة الرجالية Esquire Middle East.



كاسي جونسون

كاسي بيتشيس، 22 عاما، هي الثالثة من أطفال جونسون من مارينا. درست في مدرسة هاي جيت في شمال لندن، تمارس الكتابة مثل والدها، وخلال فترة وجودها في المدرسة الخاصة كانت محررة لمجلة الطلبة "تشوليمليان، لم تتحدث علنا عن طلاق والديها، على عكس أختها لارا التي وصفت والدها بـ "الأناني".



ثيودور جونسون

ثيودور أبولو، 20 عاما، هو أصغر أبناء جونسون من زوجته السابقة مارينا. من غير المعروف أي مدرسة التحق بها ولكن يعتقد أنها مدرسة في لندن حيث تم تصويره خارج منزلهم في اسليغتون في زي مدرسي، وفي عام 2016. التحق بجامعة كامبريدج.



الطفل الجديد

في 29 أبريل 2020، رزق بوريس جونسون وخطيبته كاري سيموندز بمولود جديد، وقال المتحدث باسم بوريس جونسون وكاري سيموندز: "إن رئيس الوزراء البريطاني وخطيبته مسروران للإعلان عن ولادة طفل سليم في أحد مستشفيات لندن في وقت سابق من صباح اليوم"، مؤكدا أن كل من الأم والطفل بصحة جيدة.

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