نوم البريطانيين أطول وأسوأ في ظل حجر "كورونا"

المصدر: ترجمة : عوض خيري صحيفة "الصن" البريطانية

أصبح البريطانيون ينامون لمدة أطول في ظل الحجر الصحي بمنازلهم، إلا أن الكثير منهم يعاني من نوم ليلي سيئ بسبب التغيير في الروتين والقلق العام وبسبب تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.

وكشف بحث أن الشخص البالغ العادي يحصل على ست ساعات و43 دقيقة من النوم في الليلة الواحدة قبل تفشي وباء كورونا المستجد. الا أن التوقف عن الذهاب والعودة الى مختلف الاعمال والمدارس جعل الشخص البالغ يحصل على حوالي ساعة إضافية من النوم.

وفي ذات الوقت ارتفع عدد الذين تتجاوز فترة نومهم ثماني ساعات إلى 13%، صعوداً من 7% فقط قبل الحجر الصحي.

وعلى الرغم من ذلك، اعترف ما يقرب من واحد من كل أربعة ممن شملهم البحث أن نوعية نومهم أسوأ من أي وقت مضى لأنهم يشعرون بالقلق بسبب تغير روتينهم.

وكشفت الدراسة، التي استعانت بمؤسسة ايف سليب، وأجريت على 2000 شخص بالغ في المملكة المتحدة، أن تناول وجبات خفيفة خلال فترة قريبة من وقت النوم والعمل حتى وقت متأخر من الليل يؤدي إلى نوم أكثر إزعاجاً.

ويقول خمس من شملتهم الدراسة إنهم يطالعون الأخبار قبل النوم، ما يعني أنهم لا يستطيعون النوم كما هو معتاد، بينما يكافح نصف المشمولين بالدراسة للتكيف مع توقيتاتهم الجديدة.

ومع المعاناة الروتينية حالياً بسبب هذا الوضع الطبيعي الجديد، استعان البحث بالخبير في مؤسسة ايف سليب، ديف جيبسون، لإنشاء "حاسبة روتينية" توفر نصائح معتمدة من قبل الخبراء تساعد على النوم بشكل أفضل، بناءً على وقت الاستيقاظ والفئة العمرية.

وتقول مديرة التسويق في ايف سليب، شيرلي كالفيرلي: "إن الروتين له تأثير كبير على كيفية نومنا، ليس فقط إلى متى ولكن جودة النوم نفسها".

وتضيف "إن مجرد الذهاب للنوم والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم يمكن أن يكون له تأثير كبير على ما نشعر به في صباح اليوم التالي، ما يجعلنا أكثر قدرة على التعامل مع القلق وعدم اليقين الذي نواجهه جميعاً".

ووجدت الدراسة أيضاً أن 27% من المستجيبين يشاهدون تلفزيوناتهم في فترة قريبة جداً من وقت النوم، ما يتسبب في نومهم بشكل أسوأ. ويمارس ما يقرب من واحد من كل 10 منهم تمارين في وقت متأخر عما كان عليه الحال قبل اتخاذ تدابير التباعد الاجتماعي، في حين ينتاب ما يصل إلى 48% القلق بشأن الفيروسات التاجية.

ونتيجة لذلك، لاحظت الدراسة أن 47% منهم تغيرت عادات أحلامهم، مع 14% يتقلبون مرات أكثر أثناء نومهم بسبب ممارستهم عادة جديدة عليهم.

ويرى أكثر من واحد من كل 10 أن مخاوفهم النهارية تنعكس في أحلامهم. وكشف البحث أيضاً عن كيفية تأثير هذا التغيير في أنماط النوم على حياة الأشخاص اليومية للأفضل أو للأسوأ.

ما يقرب من خمس من شملهم البحث يقومون بالطهي بشكل متكرر وواحد من كل 10 يأكل بشكل أفضل، في حين أن 13% أكثر استعداداً للحفاظ على لياقتهم. وفي الواقع يقول واحد من كل أربعة أنه يمارس الرياضة أكثر من ذي قبل، وتسمح لهم هذه الممارسة بالنوم لفترة أطول والتمتع بنوم أعمق.

وعلى الرغم من أن 23% منهم يتناولون وجبات خفيفة أكثر نتيجة لأنماط نومهم الحالية، و31% يشاهدون المزيد من البرامج التلفزيونية، لكن من المؤكد أن هناك فوائد للبقاء في المنزل، حيث يعتقد خمسهم إنها تتيح لهم قضاء المزيد من الوقت مع أنفسهم، بينما يقول 22% إنهم قادرون على قضاء المزيد من الوقت مع العائلة.

وكشفت الدراسة أيضاً عن كيفية أداء عملهم اثناء الحجر، حيث يعمل حوالي خمسهم جالساً على الأريكة، وأكثر من واحد من كل 10 يعملون على السرير.

كما بينت الدراسة أن 15% من الآباء يرون إن أطفالهم ينامون في وقت متأخر، و40% يقولون إن أطفالهم يستيقظون متأخرين أيضاً.

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