عزل 600 أسرة في قرية مصرية.. والسبب صاحب قهوة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، فرض إجراءات الحجر الصحي على جزء من قرية الزعفران في مركز الحامول بعد ظهور 5 حالات مصابة بفيروس كورونا.

وقال نور الدين، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، إن جزءا من قرية الزعفران التي يفصلها عن باقي القرية بمانع مائي، جرى حظره، وكذا الجزء الشرقي من القرية.

وأضاف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أن الحالات المصابة ظهرت بسبب أحد أصحاب المقاهي في القرية، موضحا أن وزارة الصحة نفذت الإجراءات الاحترازية وأجرت الفحص للمخالطين مع توفير السلع.

وأوضح محافظ كفر الشيخ أن عدد الأسر التي وضعت تحت الحجر الصحي في قرية الزعفران نحو 600 أسرة، وجرى توفير مستلزمات وسلع للمتواجدين في الحجر الصحي.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس، عن خروج 69 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1004 حالات حتى يوم الخميس.

