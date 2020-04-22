"ميتسو ديسو".. عمدة طوكيو تحارب كورونا في لعبة إلكترونية

المصدر: ترجمة: عوض خيري (عن "طوكيو نيوز")

ابتكر ياباني لعبة إلكترونية استقطبت أكثر من مليون مشاهد، مستلهما إياها من دعوة عمدة مدينة طوكيو، يوريكو كويكي بالالتزام بالتباعد الاجتماعي في الوقت الذي تشهد فيه المدينة أعلى نسب بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في اليابان.



وحصدت هذه اللعبة في المرة الأولى التي ظهرت فيها بموقع تويتر الخميس الماضي 23 ألف إعجابا، وتشاركها المستخدمون حوالى 13 ألف و700 مرة قبل أن يحذفها عملاق الإعلام الاجتماعي، وفيما بعد نشرها مبتكرها على حسابه الشخصي بموقع "تويتر".



في هذه اللعبة التي أطلق عليها "ميتسو ديسو"، والتي تعنى باللغة اليابانية "تجنب الالتصاق" – يظهر شخص يشبه عمدة طوكيو وهو يشق الزحام، وعندما يضغط المستخدم على أحد الأزرار تقول هذه الشخصية "ميتسو ديسو" ثم تفرق الزحام، والهدف من اللعبة هو أن لا تدع أي شخص يقف عند دائرتها الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وفي مستهل اللعبة، يتم الترحيب بالمستخدمين من خلال عبارة على الشاشة تقول: "دعونا نلتزم بالتباعد الاجتماعي من خلال تقمصنا لشخصية عمدة طوكيو".

وخلال سير اللعبة، تفقد عمدة طوكيو نقاط من حيويتها عندما يدخل الناس في دائرة المسافة الخاصة بها، ولكن يمكنها استردادها من خلال الحصول على أقنعة من وجه يشبه شخصية رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي. وعندما تنتهي اللعبة، يقول صوت "إعلان حالة الطوارئ" ويطلب من اللاعبين البقاء في المنزل.