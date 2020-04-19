أثرياء يسافرون إلى بريطانيا على طائرات خاصة متجاهلين الحجر

المصدر: ترجمة: مكي معمري -عن «التايمز»

يستخدم سياح أغنياء طائرات خاصة للسفر إلى بريطانيا، من دول اجتاحها فيروس «كورونا». ودخلت 545 طائرة مستأجرة إلى المملكة المتحدة، منذ بدء الإغلاق في 23 من مارس، بمساعدة سياسة الحدود المفتوحة.

ومن بينها 25 طائرة من إسبانيا المنكوبة، و 15 من الولايات المتحدة- الدولة الأكثر تضرراً في العالم، و27 من فرنسا و32 من ألمانيا.

ويأتي ذلك بعد إرسال طائرة خاصة مليئة بالسياح الأغنياء، من لندن، متجهة إلى فرنسا، الأسبوع الماضي، عندما حاولوا الوصول إلى منزلهم الفخم، بطائرة هليكوبتر.

ويدخل أكثر من 15 ألف شخص إلى المملكة المتحدة، يوميًا، ويسمح لهم بمغادرة المطارات دون اختبارات للكشف عن الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 160 ألف شخص حول العالم.

ومن المفهوم أن الزوار الأثرياء لا يتسمون بالشفافية حول سبب طيرانهم حتى يتمكنوا من تجاوز قاعدة «السفر الأساسي» الحكومية.

ويقول البعض إنهم ذاهبون إلى منازل أسرهم في بريطانيا، وهم في الحقيقة يقصدون منزلاً ثان أو منزلا للعطلات.

وبريطانيا هي واحدة من الدول القليلة التي أبقت حدودها مفتوحة خلال الوباء، في حين فرضت 130 دولة أخرى ضوابط أكثر صرامة.

وقال رئيس علم الأوبئة والصحة العامة في الجمعية الملكية للطب، البروفيسور غابرييل سكالي، إنه «من الصعب أن نفهم لماذا تتبع المملكة المتحدة هذه السياسة.»

وتم استخدام مئات الطائرات الخاصة من قبل الركاب الأغنياء لدخول المملكة قادمين من النقاط الساخنة للفيروس، منذ بدء الإغلاق.

وقامت العديد من الدول الأخرى بتضييق الخناق على المسافرين الدوليين وفرضت قواعد الحجر الصحي.