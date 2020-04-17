الأسود تنام في الطرق نتيجة الحجر الصحي بجنوب إفريقيا

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن ديلي ميل

اثر الحجر الصحي للحد من انتشار فيروس كورونا، وانحسار وجود السياح عن حديقة كروغر الوطنية في جنوب إفريقيا بدأت الأسود تنام على الطرق الأسفلتية الخالية من البشر. وكان بعض هذه الأسود ينام في الظل وأخرى تستلقي تحت أشعة الشمس.

وشاهد هذه الأسود حارس الحديقة ريتشارساوري بالقرب من الحدود الغربية للحديقة، والتي أصبحت فارغة منذ أن دخلت دولة جنوب إفريقيا في الحجر الصحي في 26مارس. وعلى الرغم من أن الحارس كان يتلقط الصور بهاتفه النقال للأسود النائمة لدى وصوله بسيارته قربها لم تهتم له الأسود التي اعتادت على مشاهدة البشر في سياراتهم.

وقال ساوري لمحطة التلفزة البريطانية «بي بي سي»: «هذه الأسود معتادة على رؤية الناس في سيارتهم. ولكن جميع الحيوانات ينتابها خوف غريزي من البشر الواقفين على أرجلهم، فلو أني مشيت قريبا منها لما سمحت لي بالاقتراب كثيرا».

وفي الأوقات الطبيعية تنام الأسود في طرق الحديقة خلال ليالي الشتاء الباردة، عندما يكون الأسفلت قد امتص الكثير من حرارة الشمس في النهار. وقال ساوري «غالبا ما تكون الأسود مختفية بين الأحراج نتيجة حركة السيارات، ولكن هذه الحيوانات الذكية تدرك الآن أنها تستمتع بحرية في الحديقة دون وجودنا نحن البشر معها».

ويبدو أن الأسود فضلت النوم على الإسفلت لأنها كانت جافة أكثر من المناطق العشبية الرطبة نتيجة أمطار الليلة الماضية.

وقررت جنوب إفريقيا تمديد فترة الحجر الصحي أسبوعين آخرين، حيث بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة 0625، في حين أن الوفيات بلغت 34حالة.