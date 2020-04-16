أميرة بريطانية: أنا من جيل الديناصورات ولم اختر ألقاباً ملكية لأبنائي

المصدر: ترجمة: حسن عبده حسن عن "الإندبندنت"

تحدثت الأميرة آن، الأبنة الثانية للملكة البريطانية اليزابيث الثانية، عن قرارها عدم منح ابنيها بيتر (42 عاماً)، وزارا، (38عاماً) ألقابا ملكية. وعند زواج الأميرة من فيليبس عام 1973، رفض زوجها الحصول على أي لقب، وبالتالي فإن طفليها لن يحصلا على ألقاب.

وشرحت الأميرة آن في مقابلة مع مجلة "فانيتي فير" أجريت معها بمناسبة بلوغها الـ70 من العمر بحلول شهر أغسطس، وقالت إنها تعتقد أن عدم منح بيتر وزارا أية القاب هو "الشيء الصحيح الذي يجب أن تقوم به"، وأضافت "أعتقد انه ربما من الأفضل لهم في حياتهم العملية عدم حصولهم على ألقاب، وأعتقد أن معظم الناس يرون أن الألقاب يمكن أن تنطوي على سلبيات عدة".

وقبل شهر من المقابلة التي أجرتها آن لمجلة فانتي فير، أعلن الأمير هاري وزوجته ميغان عزمهما التخلي عن الالقاب الملكية كجزء من قرارهما التخلي عن موقعهما في العائلة الملكية.

ومن قبيل الصدفة، إنه في يوم المقابلة التي أجرتها الأميرة، تم الإعلان عن طلاق ابنها بيتر من زوجته أوتام بعد 12عاماً من الزواج. ولكن آن لم تتحدث عن الطلاق في المقابلة، وإنما تحدثت عن إنها تمضي أوقاتا طويلة مع أحفادها الأربعة وهما: ابنتي بيتر، سافانا (9سنوات)، ايسلا (8سنوات)، وابني زارا ميا (6سنوات)، ولينا ذات العام الواحد.

وقالت الأميرة إن افتقارها للتآلف مع الأجهزة الرقمية يجعلها تشعر بأنها "من جيل الديناصورات"، وأضافت "أجد أنه من الصعب على فهم السبب الذي يجعل أي شخص يندمج بسرعة مع الأجهزة الرقمية"، وتابعت "الحياة قصيرة جدا وهناك الكثير من الأشياء المسلية التي يمكن أن يقوم بها المرء".

وفيما يتعلق بالأزياء قالت الأميرة إنه "من النادر جداً" بالنسبة لها أن تشتري ملابس غير مصنوعة في المملكة المتحدة.