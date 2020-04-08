حالة وفاة تكشف أعداداً كبيرة من مصابي «كورونا» في سجون نيويورك

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت السلطات في ولاية نيويورك الأميركية عن أعداد كبيرة من مصابي فيروس كورونا المستجد بين المساجين في الولاية.

جاء ذلك عقب وفاة سجين أميركي في نيويورك بفيروس كورونا، أول من أمس، يدعى مايكل تايسون، 53 عاماً، وكان محتجزاً بانتظار جلسة استماع بشأن مخالفة غير جنائية.

وعقب وفاة تايسون، تحرك فريق رصد ومتابعة الأوبئة لمكان سجن المتوفى، ما أدى إلى اكتشاف إصابة 286 نزيلاً، و331 من العاملين في سجون نيويورك.

وأعلن حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو أن ولايته سجلت، أمس، أعلى حصيلة يومية من حيث عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وسجلت السلطات 731 حالة وفاة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 5489 حالة، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 138836 شخصاً.