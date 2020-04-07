مرتدياً الكمامة.. السيسي يتفقد عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

ظهر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للمرة الأولى منذ بداية أزمة فيروس كورونا مرتدياً «كمامة» خلال تفقده عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، ملتزماً بقواعد وإجراءات نادت بها منظمة الصحة العالمية وملتزماً بقواعد التباعد الاجتماعي في ما بين الحاضرين كافة.

كما ظهر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وكبار مسؤولي القوات المسلحة بـ«الكمامات»، مطبقين الإجراءات الصحية بتباعد المسافات بيهم خلال تفقد الرئيس.

وتفقد السيسي صباح اليوم العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وذلك كما صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.

وقال السيسي، إن الدولة بكل عناصرها قيادة وحكومة وشعباً معنية بالمواجهة في أي تحدٍّ تواجهه.

وأضاف الرئيس المصري خلال تفقد العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد، أن القوات المسلحة والشرطة لايزالان يواجهان الإرهاب، داعياً لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة.

وتابع السيسي: «ساعات بانزل لوحدي أشوف الدنيا ماشية إزاي في الشارع في الوقت اللي ما فيهوش حظر»، مشيراً إلى أنه «لما بانزل مش حاسس من إجراءات الناس إنها واخدة بالها، باشوف ميكروباص والناس قاعدة فيه وماحدش حاطط كمامات».

وأكمل: «الأمر لو محتاج إننا نوزع هذه الكمامات بنص التكلفة أو بدون تكلفة خالص مافيش مشكلة». وأردف: «حرصنا على وضع الكمامات اليوم حتى نوصل رسالة إننا واخدين بالنا».

وطالب السيسي المواطنين بالتزام أكثر، قائلاً: «مش عايزين ناخد إجراءات أكثر حدة عليكم علشان حياتنا ما تتوقفش».

وأضاف الرئيس المصري: «أنا اطمأنيت على السكة الحديد والمترو لكن محتاجين تطهير كل وسائل النقل في الدولة، وده دور الدولة والجيش».

وقال السيسي إنه يتوجه بالشكر لعناصر الأطقم الطبية لما يقدمونه من مواجهة وتضحيات ودورهم خلال مواجهة أزمة كورونا.

من جهته، قال وزير الدفاع، إنّ القوات المسلحة تتحمل مسؤولية الحفاظ على الوطن ومقدراته في مرحلة عصيبة من عمره، تتجلى فيها تضحيات جسام جسدها رجال الجيش.

ووجّه زكي، خلال كلمته أثناء تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي عناصر ومعدات أطقم القوات المسلحة المخصصة والمعاونة للقطاع المدني في مكافحة فيروس كورونا، التحية لشعب مصر، قائلاً إنّه أمد القوات المسلحة بخيرة أبنائه، ليساهموا في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن.