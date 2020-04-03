الاحتلال يجبر وزير القدس بوضع كمامة ملوثة.. والسبب «كورونا»

قال رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة شؤون القدس عوض عوض، لوكالة معا الفلسطينية أن المخابرات الإسرائيلية حققت مع وزير شؤون القدس فادي الهدمي حول العمل ضمن برنامج الحكومة الفلسطينية في القدس للوقاية ومحاربة فيروس كورونا، بزعم أنه يخالف القوانين ويمس بالسيادة الإسرائيلية في المدينة، كما اتهمته بأنه المسؤول عن المبادرات والنشاطات في المدينة للحد من الفيروس.

وأضاف عوض أن سلطات الاحتلال أجبرت الوزير الهدمي على وضع كمامة ملوثة عليها آثار الدماء فور اعتقاله، كما اعتدت عليه بالدفع والضرب وظهرت على وجهه آثار الاعتداء.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الوزير الهدمي، عقب اقتحام وتفتيش وتخريب منزله في حي الصوانة، كما صادرت منه مبلغ مالي قيمته 10 آلاف شيكل، قبل أن تقوم بالافراج عنه بعد ساعات واشترطت عليه»عدم العمل لصالح السلطة الفلسطينية وعدم التجول في القدس وأحيائها لمدة أسبوعين.

وقدم النائب اسأمه سعدي، العربية للتغيير-القائمة المشتركة بإستجواب عاجل لوزير الأمن الداخلي حول اعتقال وزير شؤون القدس الفلسطيني فادي الهدمي من منزله في بلدة الصوانة بالقدس.

وطالب السعدي الوزير أردان بالكشف عن أسباب اعتقال فادي الهدمي وخاصة أنها المرة الرابعة على التوالي، هذا وطالب السعدي بفتح تحقيق فوري بحق رجال الشرطة التي قامت بهذا الاعتقال الوحشي مستخدمة الكلاب، وخاصة هؤلاء الذين اعتدوا عليه جسديًا.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات اعتقال شرطة الاحتلال، وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد اقتحام منزله بطريقة وحشية.

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