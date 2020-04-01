ارتفاع الحرارة سيدمر فيروس كورونا.. طبيب يطمئن الجميع

المصدر: دبي – شريف مهدي

أوضح أستاذ الأمراض الجلدية رئيس المركز القومي للبحوث السابق في مصر، الدكتور هاني الناظر، أن درجات الحرارة المرتفعة ستؤدي إلى تدمير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال الناظر، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي يتابعها مليون ونصف المليون شخص: "أدعو حضراتكم وكل المصريين، في الأيام المقبلة، بإذن الله، ومع الزيادة المتدرجة في درجات الحرارة، التي من المتوقع أن تصل ٣٦ درجة مئوية تقريباً يوم السبت المقبل، إلى أن تستفيدوا بالحرارة المرتفعة، ولا داعي لاستخدام أجهزة التكييف، سواء في المنازل أو السيارات أو أماكن العمل، حيث إنني من المدرسة العلمية التي تتوقع، بإذن الله، عدم قدرة فيروس كورونا على تحمل درجات الحرارة المرتفعة، التي تؤثر بشكل مباشر في الغطاء الدهني الذي يغلف الفيروس، بالإضافة إلى التأثير المدمر لأشعة الشمس فوق البنفسجية في الفيروس".

وتابع: "تعالوا نقعد في البيت ونستحمل الحر ونخلص من الفيروس، البقاء في البيت هو خط الدفاع الأول ضد الفيروس وأفضل طريقة للقضاء عليه".

ورداً على سؤال من أحد المتابعين، بشأن أن هناك دولاً ذات حرارة عالية، ورغم ذلك لاتزال تسجل حالات إصابة بفيروس "كورونا"، قال الدكتور هاني الناظر: "الناس يعيشون في منازلهم ومحالهم وأماكن عملهم وسياراتهم والفنادق وكل مكان في التكييف، حيث درجة الحرارة المناسبة لتكاثر الفيروسات، لكن ابحث عن المقيمين في الصحراء فلن تجد إصابات".

وتعقيباً على ما ورد في المنشور، قال الدكتور هاني الناظر، في تصريحات خاصة لصحيفة "الإمارات اليوم"، إن درجة الحرارة المنخفضة مناسبة لنمو فيروس كورونا، لكن لو تعرض الفيروس لدرجة حرارة مرتفعة لن ينشط".



وتابع الناظر في تصريحاته الخاصة لـ"الإمارات اليوم": "درجة الحرارة المرتفعة وأشعة الشمس فوق البنفسجية تؤثران في الغلاف الدهني الذي يغطي فيروس كورونا وتدمره".



وحول الإجراءات التي اتخذها العديد من الدول بمطالبتها الناس بالبقاء في المنازل، أشاد الدكتور هاني الناظر بتلك الإجراءات، وقال إن "خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا هو البقاء في المنزل، وعدم الخروج إلا لحالات الضرورة القصوى".



واختتم الدكتور هاني الناظر تصريحاته لـ"الإمارات اليوم"، قائلاً: "الفيروس يريد عائلاً يعيش عليه، وهو الإنسان، وكلما زاد العزل ولم يجد الفيروس الإنسان فلن يكون له مكان في أجساد البشر".